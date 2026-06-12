Jota Peleteiro contesta a su ex en ‘¡De viernes!’: «Me ha hecho publicidad porque no paran de escribirme mujeres»

El ex futbolista español Jota Peleteiro ha reaccionado en ¡De viernes! a las duras acusaciones de infidelidad y faltas de respeto que llevó a cabo su ya exmujer, Ajla Etemovic, en el programa de Telecinco hace dos semanas. ¿Es real que le fue infiel? ¿Por qué ha roto la pareja? También responderá a las palabras que le dedicó su expareja Jessica Bueno (madre del primer hijo de Kiko Rivera).

Las acusaciones contra Jota Peleteiro

El pasado 29 de mayo, se emitió en ¡De viernes! una entrevista con Ajla Etemovic después del anuncio de su ruptura con el ex futbolista español Jota Peleteiro. Entre otras cosas, la mujer dijo que el que fue su pareja «solo sabe hacer hijos y dejar que las madres los cuiden».

La modelo confirmó en el programa los rumores de infidelidad de Jota Peleteiro: «En un matrimonio hay cosas que no pueden pasar. Han salido las noticias de que había terceras personas en nuestra relación, estas son las faltas de respeto a las que me refiero. No le he visto con otra persona, pero he visto cosas en su teléfono que demuestran que tenía otra relación extramatrimonial. Eran mensajes terribles sobre nuestra relación. Yo estaba intentando salvar la pareja y he tenido que leer mensajes en los que decía que quería dejarme, riéndose de mí, planeando divorciarse de mí y teniendo conversaciones sexuales mientras yo estaba en casa cuidando de Malik y apoyándole».

La respuesta de Peleteiro

En un Scoop grabado para el programa de Telecinco, Peleteiro ha comenzado declarando que: «Ciertas cosas sí que sucedieron como ella ha contado, pero las cosas se pueden distorsionar».

Nos mudamos a Holanda para estar más cerca de su hijo, y yo ahí no estoy a gusto. En Holanda la relación empezó a ir muy mal. En diciembre pasado se rompe la relación y ella decide irse a Costa Rica, de vacaciones. Por mala suerte pasa la muerte de su padre y yo me voy a Serbia para darle las condolencias».

Sobre los mensajes que descubrió Ajla, Peleteiro ha explicado: «Esto fue por medio de un amigo, que me presentó a una persona que estaba en la misma industria que yo, pero no he visto a esa persona en mi vida.

«Cuando ella ve los mensajes, yo estoy con Malik. En ese momento cogió el móvil. No tuvo una reacción calmada y tampoco me esforcé mucho en dar explicaciones. No fueron tan graves como se decía, pero la relación estaba tan desgastada que ninguno quiso forzar. Entiendo que pueda sentirse dolida, pero no lo considero una relación extramatrimonial. Ese no es el caso de nuestra ruptura. Nuestra ruptura vino mucho antes», ha confesado Peleteiro para terminar diciendo que cree que su ex mujer la ha hecho «publicidad» . Ahora me escriben muchas mujeres. Estoy soltero, pero no disponible»