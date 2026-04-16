Jessica Bueno le ha puesto todos los puntos sobre las íes a Jota Peleteiro, su ex marido. La modelo andaluza celebró el pasado sábado 11 de abril la Primera Comunión de Jota Jr., su primogénito en común con el futbolista retirado. Un día muy señalado en el calendario familiar que estuvo cargado de emociones, aunque no estuvo exento de polémica. La ausencia del padre del protagonista puso sobre la mesa varias incógnitas. Jota siempre se ha considerado un excelente padre que ha cumplido sus obligaciones como tal. Una postura que dista mucho de la ex de Kiko Rivera que, al contrario que el progenitor de sus vástagos, ha defendido que ha sido ella la que les ha sacado adelante sin apenas ayuda ni recursos. Ahora, ha sido la maniquí sevillana la que ha decidido desenmascarar a su ex -ahora convertido al Islam- y desvelar la razón de su ausencia al sacramento que recibió el menor hace unos días.

Jessica Bueno desvela el motivo de la ausencia de Jota Peleteiro

Desde su separación en 2022, Jota Peleteiro y Jessica Bueno no han conseguido llegar a ni siquiera tener una relación cordial por sus hijos. Sus distintos puntos de vista sobre la educación de los menores, así como las infidelidades por parte del ex futbolista a la modelo, supusieron un cisma tras su ruptura. Por ello, su promesa en un comienzo de mantener una cordialidad por el bienestar de los pequeños ha quedado en agua de borrajas. Prueba de ello ha sido que ni siquiera el futbolista -que vive en Arabia Saudí junto a su mujer, Alja Peleteiro-, ha acudido a la Primera Comunión del pequeño Jota pese a estar invitado.

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Durante la celebración, Jessica Bueno no dudó en compartir varias imágenes de este día tan especial, así como el lugar en el que tuvo lugar la comida en un conocido restaurante de la capital hispalense, donde viven. Pese a la felicidad de este gran día, así como de la celebración posterior, la celebración estuvo marcada por la sonada ausencia de Peleteiro. «Esta mañana mi hijo ha hecho su Primera Comunión. Un día muy especial y emotivo. Después nos hemos ido a comer junto a sus padrinos, que no han querido perderse un momento tan bonito. Gracias al restaurante por cuidar cada detalle y hacernos sentir en casa en todo momento. No hemos hecho una gran celebración, porque Joti ha preferido algo más íntimo… y guardar lo grande para junio. El viaje de sus sueños está en camino», dijo la ex concursante de Supervivientes.

Un desplante por parte del ex futbolista que abrió muchas teorías. Una de ellas fue que, al ser musulmán y no católico, diferiría un poco con esta celebración cristiana. Sin embargo, y lejos de la realidad, la madre de sus hijos ha desvelado en El tiempo justo la razón por la que su ex marido no acudió, pese a que el gran protagonista del día esperaba que su progenitor estuviera presente.

«Era un día muy significativo para mi hijo, le hacía muchísima ilusión. No fue una celebración a lo grande, fue un trámite. Decidimos, los poquitos que fuimos, irnos a comer. Jota se ha olvidado de la Comunión. Yo puedo entender y entendería que no viniese porque vive en Dubái. No hicimos una fiesta, pero el caso es que se olvidó. Si él se olvida y dice lo siento… pero es que encima me culpa a mí porque no se lo he estado recordando», concluyó.