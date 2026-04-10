Kiko Rivera explota contra Ángela Portero en ‘¡De viernes!’: “Eres la que trincaba, ¿eh?»

En su visita a ¡De viernes! de este 10 de abril, Kiko Rivera se ha enfrentado a los colaboradores del programa de Telecinco y ha sido muy criticado y amonestado por su comportamiento. En un momento dado, el hijo de Isabel Pantoja se ha enfrentado a las tertulianas Ángela Portero y Lydia Lozano. La actitud del invitado ha sido duramente juzgada por los presentadores y por la audiencia.

La semana pasada, ¡De viernes! emitió una entrevista con Kiko Rivera (grabada días antes) en la que el hijo de Isabel Pantoja criticó duramente a dos de sus exparejas, Irene Rosales (madre de sus hijas) y Jessica Bueno (madre de su primer hijo). Fueron tan duras sus palabras que Kiko tuvo que pedir perdón por sus formas desde sus redes sociales.

Este 10 de abril, Rivera ha vuelto a ¡De viernes! para seguir criticando a Irene Rosales. Según Kiko, la separación se vuelve negativa cuando su ex, tras firmar un acuerdo de divorcio, empezó a pedir más dinero y quitarle días de convivencia con sus hijas.

Mientras que Kiko Rivera hablaba de los convenios que ha firmado con su exmujer, la colaboradora de ¡De viernes!, Ángela Portero, corrigió en directo al invitado y le ha dicho: «Tú hablas como si tuvieras una pensión compensatoria con Irene y otra cosa es la pensión alimenticia, que incluye que pagas el alquiler». «¡No, con la pensión alimenticia no pagas el alquiler, se paga el colegio…», ha dicho Rivera, a lo que la periodista ha continuado diciendo: «Extacto, se hace un cómputo de los gastos que hay en una casa». «Pues si sabes cómo va, me estás dando la razón», ha exclamado él, a lo que Piortero le ha corregido: «No, no te estoy dando la razón».

«¿Te has separado alguna vez?», le ha preguntado Kiko, muy molesto, a Ángela Portero. Ella ha respondido que sí y él ha dicho: «Tú eras la que trincaba, ¿eh?». Este último comentario ha sido fuertemente criticado por los colaboradores y presentadores de ¡De viernes!. «Qué feo eso, Kiko», le ha dicho Santi Acosta a su invitado.

«Yo estoy muy enterada, el que parece que no se entera eres tú», le ha dicho Portero al hijo de Isabel Pantoja. «Cuando una persona no tiene la capacidad económica del cónyuge, el cónyuge está obligado a pagar más que la persona que no puede. Tú no pagas nada voluntariamente. Si vas a juicio, el que te va a imponer por sentencia una pensión es un juez. Y como tú ganas más, vas a pagar más», ha explicado la periodista. Kiko,, sin embargo, le ha dicho; «No tienes ni puta idea de lo que hablas».