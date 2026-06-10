El desprecio de Miguel Ríos a Bustamante por cantar ‘El Himno de la Alegría’ ante el Papa: “No lo he visto”

Pionero del rock español, autor de los himnos que marcaron a toda una generación y leyenda viva de la música, Miguel Ríos ha visitado este martes el plató de Al cielo con ella en La 1 de TVE. A sus 82 años ha presentado El último vals, un disco donde el cantante mira a la juventud, al amor y al paso del tiempo, fiel al espíritu de agitar conciencias que ha marcado su trayectoria. Se ha sentado en el sofá de Henar Álvarez para charlar de rock, de la vida en la carretera, de cómo ha cambiado la industria y de por qué nunca ha dejado de posicionarse políticamente.

Nada más sentarse en el plató de Al cielo con ella, el cantante granadino ha querido recordar la importancia que ha tenido Elvis Presley en su carrera “Era mi ídolo de juventud y de madurez, Elvis, el grande”. Miguel Ríos ha recordado cómo cambió su vida cuando trabajaba en unos grandes almacenes de Granada donde escuchó, por primera vez, al rey del rock: “Pusieron una sección de discos y me mandaron a mí, que era el modernillo, el yeyé de la época..Recuerdo abrir las cajas de los discos de Elvis, que grababa en RCA, y ver el careto de Elvis en King Creole, una de las canciones más maravillosas de su repertorio”. Aquel momento supuso un antes y un después en su vida: “Fue una revelación para mí, entrar en esa tienda me cambió la vida».

Ríos habla de la actuación de Bustamante ante el Papa

Henar Álvarez le ha recordado al cantante que, un día antes, David Bustamante cantó el famoso Himno de la Alegría en el Santiago Bernabéu en un acto celebrado para el Papa León XIV.

«No lo he visto. Yo ya estoy empapado», ha dicho Miguel Ríos sobre la nueva versión que ha hecho Bustamante sobre su propio tema. «¿Te llamaron para actuar frente al Papa?», le ha preguntado Henar, a lo que el cantante ha respondido: «No, saben de qué pie cojeo. Yo respeto mucho todas las creencias, pero desde que estudié en los alesianos perdía la fe inmediatamente, pero te hacían cantar» ha dicho Miguel Ríos.