Kiko Rivera explota en reproches contra Irene Rosales: «¡Estás metiendo a tu novio en mi casa!»

La guerra entre Kiko Rivera e Irene Rosales sigue abierta y, cada vez que uno de los dos habla, se aviva más. Después de 11 años y dos hijas en común, la pareja decidió poner fin a su relación en agosto de 2025. Desde ese momento, los dardos no han hecho más que volar de manera mutua. Aunque inicialmente se describió como una ruptura cordial y sin terceras personas, la pareja pasó por meses de convivencia difícil previos al anuncio y actualmente mantienen un conflicto por la custodia de sus hijas. Ahora es cuando ha llegado la época de sentarse en platós y ninguno se está callando nada.

Hace menos de un mes, la ex pareja de Kiko Rivera habló en un plató de televisión sin morderse la lengua, ante la casi reciente noticia de que el DJ ya tenía una nueva pareja, Lola García, a la que lucía sin pudor en redes sociales y lanzaban indirectas en cada publicación. Después de la aparición, la nueva pareja posteó un video en redes sociales bailando un tema con una letra que servía de indirecta hacia Rosales, con frases como: «Tú que te la pasas criticando, déjate de tanta tontería, que si no eres feliz con tu vida, ¿por qué tienes que hablar de la mía?». Ella no se dio por aludida, porque asegura que sabe cómo se ha portado y que no había hecho nada malo. Anoche, en ¡De viernes!, Rivera se tomó la revancha.

La reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Después de muchos años de peleas y no hablarse entre ellos, madre e hijo parecen haber hecho las paces, eso sí, dejando a su hermana pequeña de lado. Los problemas que ha tenido la familia han servido para llenar cientos de titulares y cubrir una cuantiosa cantidad de horas en televisión. La tonadillera está en momentos bajos y es que, después de pasar un tiempo en prisión, ahora corre el riesgo de volver a terminar entre rejas por una millonaria deuda que tiene con Hacienda, a la que se suma la ejecución hipotecaria por parte del banco, por llevar varios años sin pagar los 12.000 euros de hipoteca de Cantora.

Mientras estaba sentado en el programa, Kiko Rivera hizo varias confesiones. Por un lado, dijo que se encontraba feliz con su actual pareja, asegurando que era «el empujón que necesitaba» y complementaba afirmando: «Cuando uno se enfada y tiene el pronto que tengo yo, ese fuego hay que apagarlo… No avivarlo». A esto el DJ añadía que en estos tres meses se dio cuenta de la cantidad de cosas que había hecho mal y que había «tirado todo este tiempo a la basura». Al igual que cuando tuvo que dar explicaciones sobre el trato vejatorio hacia su hermana, Chabelita Pantoja, ha sabido entonar el mea culpa. «Perdí el control ante una situación incómoda, complicada en la que te encuentras con algo que no te gusta. Luego no supe coger las riendas», afirmaba.

Los dardos contra Irene Rosales

La separación ha hecho que el DJ se haya tenido que ir de casa, puesto que legalmente se tiene que quedar la madre con los hijos en el hogar. Rivera explotó cuando se comenzó a tocar el tema y es que confesó que no le gustaba que ella siguiera grabándose vídeos en la casa que él está pagando como si no pasara nada. Lo primero, ambos habrían firmado un supuesto pacto y el hijo de Isabel Pantoja apuntilló: «Le doy un año para que se busque la vida y pueda hacerse un colchón. A partir de ese año, te pagas tus cositas, que ya eres mayorcita», añadiendo, «Ya no tengo obligación, pero todavía sigo haciéndolo porque me comprometí a cumplir un determinado tiempo».

A esto le añadía unas duras palabras: «Estoy hasta los cojones. Si te quejas porque tu nivel de vida ha bajado, no es mi problema. Le he puesto las cosas muy fáciles y las personas se malacostumbran… Cuando te pagan todo, se vive muy bien», ha remarcado. A su vez, Kiko Rivera asegura que Irene no se ha portado correctamente, ya que recién dejada la relación, esta comenzaba otra con su actual pareja, Guillermo Famín. «Porque no se crean ustedes que la señorita Irene Rosales. Cuando yo me separo de ella, ya está con Guillermo», decía él directamente, a lo que añadía: «Tú lo estás metiendo en mi casa. Porque esa casa donde vives es mía y la estoy pagando yo».

Los movimientos que están ocurriendo en la familia Pantoja no dejan de sorprendernos y, mientras la reconciliación entre madre e hijo está en marcha, queda mucha historia por vivir y platós que pisar.