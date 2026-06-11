Ni dieta ni ejercicio: el factor invisible que puede estar saboteando tu peso sin que te des cuenta

Cuando pensamos en el metabolismo, solemos imaginar las calorías que consumimos o quemamos durante el día, pero pocas veces consideramos lo que ocurre mientras dormimos. Durante las horas de descanso, el cuerpo lleva a cabo funciones esenciales para mantener el equilibrio hormonal, reparar tejidos y regular numerosos procesos fisiológicos.

La falta de sueño altera este delicado sistema. Diversos estudios han observado que dormir menos de lo necesario puede provocar cambios en la forma en que el organismo gestiona la energía. En consecuencia, el cuerpo puede volverse menos eficiente a la hora de utilizar la glucosa y más propenso a almacenar grasa.

Además, el descanso insuficiente genera una situación de estrés biológico. Aunque no se perciba conscientemente, el organismo interpreta la privación de sueño como una amenaza y activa mecanismos de supervivencia que pueden favorecer la acumulación de reservas energéticas.

Las hormonas que controlan el hambre

Uno de los vínculos más directos entre sueño y peso corporal tiene que ver con dos hormonas fundamentales: la leptina y la grelina.

La leptina es la encargada de enviar al cerebro la señal de saciedad. Cuando sus niveles son adecuados, el organismo entiende que ya ha recibido suficiente energía y reduce el apetito. La grelina, por el contrario, estimula el hambre y aumenta el deseo de comer.

Cuando se duerme poco o mal, los niveles de leptina tienden a disminuir mientras que la grelina aumenta. El resultado es una combinación especialmente problemática: más hambre y menos sensación de saciedad.

Esto explica por qué muchas personas experimentan un apetito mayor después de una mala noche. No se trata únicamente de una percepción subjetiva o de falta de fuerza de voluntad; existe una respuesta biológica detrás que impulsa a consumir más alimentos.

El antojo de alimentos ricos en azúcar y grasa

La falta de descanso no sólo incrementa el hambre, sino que también modifica las preferencias alimentarias. Después de dormir pocas horas, el cerebro muestra una mayor atracción por productos ricos en azúcar, grasas y calorías.

Este fenómeno tiene una explicación evolutiva. Cuando el cuerpo detecta cansancio, busca fuentes rápidas de energía para compensar la sensación de fatiga. Por ello, es habitual que aparezca una mayor inclinación hacia bollería, dulces, snacks salados, comida rápida o bebidas azucaradas.

Además, la privación de sueño afecta a áreas cerebrales relacionadas con la toma de decisiones y el autocontrol. Como consecuencia, resulta más difícil resistirse a tentaciones alimentarias que normalmente podrían gestionarse con mayor facilidad.

Más cortisol, más facilidad para acumular grasa

Otra de las hormonas que se ve afectada por el descanso es el cortisol, conocido popularmente como la hormona del estrés.

Cuando las horas de sueño son insuficientes, los niveles de cortisol pueden permanecer elevados durante más tiempo. Este aumento tiene diversas consecuencias metabólicas, entre ellas una mayor tendencia a almacenar grasa, especialmente en la zona abdominal.

La grasa visceral, que se acumula alrededor de los órganos internos, está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos. Por eso, los especialistas consideran que la calidad del sueño es un factor relevante no sólo para el peso corporal, sino también para la salud general.

Dormir poco también reduce la energía para moverse

Existe otro mecanismo menos evidente pero igualmente importante. Cuando una persona está cansada, suele disminuir de manera natural su actividad física diaria.

No se trata únicamente de ir menos al gimnasio. También se reducen pequeños movimientos cotidianos que contribuyen al gasto energético total: caminar, subir escaleras, mantenerse activo durante la jornada o realizar tareas domésticas.

Este descenso en el movimiento puede parecer insignificante, pero acumulado durante semanas o meses genera una diferencia considerable en el balance energético.

Al mismo tiempo, la sensación de fatiga puede dificultar el rendimiento deportivo y aumentar la percepción de esfuerzo durante el ejercicio. Muchas personas abandonan entrenamientos o reducen su intensidad simplemente porque no han descansado lo suficiente.

¿Cuántas horas conviene dormir?

Aunque las necesidades individuales pueden variar, la mayoría de los expertos recomienda que los adultos duerman entre siete y nueve horas por noche.

Sin embargo, no basta con alcanzar una cifra concreta. La calidad del sueño también es fundamental. Despertares frecuentes, dificultades para conciliar el sueño o un descanso fragmentado pueden afectar al organismo incluso cuando aparentemente se cumplen las horas recomendadas.

Mantener horarios regulares, reducir la exposición a pantallas antes de acostarse, evitar cenas demasiado copiosas y crear un ambiente adecuado en el dormitorio son algunas de las estrategias que pueden favorecer un descanso reparador.