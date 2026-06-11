Ni dieta ni ejercicio: el factor invisible que puede estar saboteando tu peso sin que te des cuenta
Durante años, la conversación sobre el control del peso ha girado casi exclusivamente en torno a dos pilares: la alimentación y la actividad física. Sin embargo, cada vez más investigaciones apuntan a un tercer factor que suele pasar desapercibido y que puede marcar una diferencia notable en la báscula: el sueño. Dormir bien no sólo influye en el estado de ánimo, la concentración o los niveles de energía, sino también en la forma en que el organismo regula el apetito, almacena grasa y utiliza los nutrientes. La calidad y la cantidad de horas que pasamos descansando tienen un impacto directo en procesos hormonales y metabólicos que pueden favorecer el aumento de peso incluso cuando la dieta parece adecuada y se mantiene una rutina de ejercicio regular.