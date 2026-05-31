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Durante los últimos años, medicamentos como Ozempic y otros con principio activo de semaglutida se han convertido en protagonistas absolutos del tratamiento de la obesidad y la pérdida de peso. Millones de personas en todo el mundo utilizan estos fármacos inyectables, conocidos como agonistas GLP-1, para adelgazar y controlar enfermedades como la diabetes tipo 2. Sin embargo, junto a su popularidad también ha crecido una gran preocupación: ¿qué ocurre cuando los pacientes dejan de tomarlos?

Hasta ahora, muchos estudios clínicos habían advertido de un importante «efecto rebote». Es decir, que gran parte del peso perdido volvía a recuperarse después de suspender el tratamiento. Pero una nueva investigación de la Clínica Cleveland, una de las instituciones médicas más prestigiosas de Estados Unidos, ofrece una visión mucho más matizada y cercana a la vida real.

El estudio, publicado en la revista científica Diabetes, Obesity and Metabolism, analizó a cerca de 8.000 pacientes tratados con semaglutida —el principio activo de Ozempic y Wegovy— o tirzepatida —presente en Mounjaro y Zepbound—. Los investigadores querían entender qué sucede realmente después de abandonar estos medicamentos fuera de las estrictas condiciones de los ensayos clínicos.

Los resultados sorprendieron a los propios investigadores. En contra de la idea generalizada de que todo el peso vuelve rápidamente, el trabajo encontró que muchos pacientes lograron mantener un peso relativamente estable durante el año siguiente a dejar la medicación. La clave parece estar en que muchos retomaron posteriormente el tratamiento o recurrieron a otras estrategias para controlar el peso, como programas estructurados de alimentación, ejercicio o terapias alternativas.

«Nuestros datos del mundo real muestran que muchos pacientes que interrumpen el tratamiento con semaglutida o tirzepatida reinician la medicación o pasan a otro tratamiento para la obesidad, lo que puede explicar por qué recuperan menos peso que los pacientes en los ensayos aleatorios», explicó Hamlet Gasoyan, investigador principal del estudio y especialista de la Clínica Cleveland.

La diferencia entre este estudio y los ensayos clínicos anteriores es importante. En los estudios controlados, los pacientes suelen suspender completamente el tratamiento y no reciben otras intervenciones relevantes. En cambio, en la práctica diaria, muchas personas continúan intentando controlar su peso de diferentes maneras, algo que modifica significativamente los resultados.

Eso no significa que los medicamentos GLP-1 sean una solución definitiva o que el riesgo de recuperar peso desaparezca. Los especialistas recuerdan que la obesidad es una enfermedad crónica y compleja, influida por factores biológicos, psicológicos y sociales. Cuando se interrumpe un tratamiento que reduce el apetito y mejora el metabolismo, existe una tendencia natural del cuerpo a recuperar peso. Sin embargo, este nuevo estudio sugiere que ese proceso no siempre es tan rápido ni tan extremo como se pensaba.

El trabajo también refleja un cambio importante en la manera de tratar la obesidad. Cada vez más expertos consideran que el tratamiento no depende únicamente de un medicamento concreto, sino de una estrategia continuada que combine cambios de estilo de vida, seguimiento médico y diferentes herramientas terapéuticas adaptadas a cada paciente.

Mientras la popularidad de Ozempic y otros fármacos similares sigue creciendo en todo el mundo, investigaciones como esta ayudan a entender mejor qué ocurre más allá de los titulares y ofrecen una visión más realista sobre el mantenimiento del peso a largo plazo.