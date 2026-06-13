El Govern balear dará ayudas a las familias para pagar los campamentos de verano de sus hijos

El Consell de Govern ha aprobado destinar 1,2 millones de euros a la segunda convocatoria del ‘Cheque canguro’, que incluye como novedad ayudas para cubrir gastos de campamentos y otras actividades de verano.

Fuentes de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social han detallado a OKBALEARES que el departamento de Catalina Cabrer ya está estudiando la reglamentación para que las familias puedan solicitar las ayudas. Una subvención que ya se podrá solicitar para los gastos de campamentos de este mismo verano.

Se estudian, por ejemplo, los límites que se establecerán para optar a una ayuda por todo el coste de la actividad estival o sólo una parte. En cualquier caso, se recuerda que el límite de las ayudas será de 1,2 millones de euros.

Según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, el ‘Cheque canguro’ concede ayudas para facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar para el año 2026.

Con el objetivo de fomentar la continuidad de las acciones previstas en la primera convocatoria, el Govern aprobará una nueva línea de ayudas con para seguir atendiendo los gastos de conciliación que las familias hayan podido efectuar durante este año.

De este modo, se incorporan nuevas medidas para dar un mayor grado de cumplimiento a la ley de conciliación, como la atención de los menores durante las vacaciones escolares o acciones dirigidas a colaborar en la financiación de los gastos derivados de la utilización de servicios complementarios.

En la primera convocatoria, se aprobó una línea de ayudas para facilitar la conciliación de las familias trabajadoras y garantizar una contratación digna del personal del hogar dedicado al cuidado de menores.

La gran novedad de este segundo ‘Cheque canguro’ es que también se podrán cubrir parcialmente los gastos de campamentos y otras actividades de verano.

El objetivo es facilitar que las familias puedan compatibilizar sus responsabilidades profesionales con la atención y el cuidado de las personas a su cargo, sin que ello suponga un freno al desarrollo laboral, especialmente de las mujeres.

Desde el Govern han subrayado que da así un paso más en su apuesta firme por las políticas de conciliación y bienestar destinadas a las familias de Baleares.