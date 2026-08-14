Poner un vaso con vinagre en el frigorífico: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

El frigorífico es el electrodoméstico más utilizado de la casa y el que más variedad de olores acumula. Con la diversa variedad de alimentos, resulta muy habitual que al abrir la puerta percibamos un olor desagradable. Para combatir este problema sin recurrir a químicos ni ambientadores artificiales que puedan dañar la comida, se ha hecho viral un truco tan antiguo como efectivo.

Los especialistas coinciden en que dejar un pequeño vaso o cuenco con vinagre blanco en el interior del electrodoméstico es una solución económica, ecológica y muy fácil de aplicar para mantener un ambiente libre de malos olores.

Por qué recomiendan poner vinagre en la nevera

La razón principal por la que los expertos aconsejan hacer esto está en las propiedades del vinagre. Su elevado contenido en ácido acético no solo ayuda a neutralizar las moléculas responsables del mal olor, sino que también actúa como un desinfectante que ayuda a frenar la aparición de bacterias y moho en las zonas más húmedas.

Además, a diferencia de los ambientadores industriales, el vinagre blanco es un producto totalmente natural. Esto garantiza que no transmitirá olores raros a la comida ni contaminará los alimentos que guardemos, convirtiéndose en una opción completamente segura para estar dentro del frigorífico.

Para qué sirve este truco casero

Colocar este recipiente en un rincón de la nevera funciona como un filtro para todos los olores que se extiendan por todo el frigorífico. Asimismo, ayuda a prevenir el desarrollo de hongos, lo que contribuye a que las frutas y verduras se mantengan frescas por más tiempo.

Para aplicarlo, solo hay que llenar un vaso hasta la mitad con vinagre blanco o de manzana y ponerlo en un estante donde no moleste. Basta con renovar el líquido una vez al mes para que siga funcionando. Eso sí, los expertos recuerdan que esto no sustituye las labores de limpieza profunda que se le deben hacer periódicamente al electrodoméstico.