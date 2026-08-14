Carl Sagan, astrónomo y divulgador científico: «Somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo. Nuestro deber es comprender el universo y nuestro lugar en él»

¿Alguna vez te has quedado mirando el cielo en una noche despejada y te has sentido infinitamente pequeño, pero al mismo tiempo conectado con todo lo que te rodea? El astrónomo y divulgador científico Carl Sagan ha logrado resumir ese sentimiento en la frase «Somos una forma para que el cosmos se conozca a sí mismo», que invita a las personas a reflexionar acerca de su conexión con el espacio exterior.

Esta reflexión no es solo una metáfora, sino una verdad científica incontestable. De una forma que todo el mundo lo pueda entender, Sagan nos regaló una perspectiva revolucionaria sobre nuestro lugar en el universo que hoy, décadas después, sigue más viva que nunca.

¿Qué quiere decir Carl Sagan con esta frase?

Para entender el significado profundo de estas palabras, basta con recordar de qué estamos hechos. La ciencia ha demostrado que prácticamente cada átomo de nuestro cuerpo se formó en la explosión de estrellas de hace miles de millones de años. Somos, en sentido literal, polvo de estrellas.

Durante eones, esa materia inerte flotó por el espacio hasta agruparse, formar nuestro planeta y dar origen a la vida. Tras millones de años de evolución, esa misma materia estelar desarrolló un cerebro complejo, capaz de pensar, sentir, construir telescopios y preguntarse por su propio origen.

Por lo tanto, cuando una persona mira las estrellas, investiga la naturaleza o simplemente contempla un paisaje, no es un espectador externo mirando el universo desde fuera, sino que es el propio universo que, a través de nuestros ojos y de nuestra mente, se contempla y se comprende a sí mismo. Somos la conciencia de la materia.

Una frase muy aplicable al día a día

Esta enseñanza de Carl Sagan tiene un enorme sentido en nuestra vida cotidiana. En medio de las prisas, el estrés y las preocupaciones de la rutina, recordar esta frase nos ofrece un valioso cambio de perspectiva:

Saber que formamos parte de algo tan inmenso y extraordinario quita importancia a las frustraciones diarias. Nos ayuda a respirar hondo y recordar qué es lo verdaderamente importante. Además, nos invita a mantener viva la curiosidad, a hacernos preguntas y a disfrutar del aprendizaje continuo como una forma de dar valor a nuestra existencia.

En definitiva, la próxima vez que el ritmo de la semana te abrume, tómate un segundo, mira a tu alrededor y recuerda: no estás simplemente en el universo, eres parte de él experimentándose a sí mismo.