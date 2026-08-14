Luto en el boxeo: Prichard Colón muere 10 años después de sufrir golpes ilegales y una lesión cerebral

El boxeo llora la muerte de Prichard Colón a sus 33 años. La vida del peleador cambió por completo el 17 de octubre de 2015, en su combate frente a Terrel Williams. Su rival le conectó varios golpes de conejo (golpes ilegales en la nuca). Los médicos diagnosticaron un hematoma subdural grave y tuvieron que asumir una cirugía cerebral de emergencia, lo que dejó al puertorriqueño en coma durante 221 días. Después de luchar contra sus secuelas durante más de una década, no ha podido resistir más.

El padre del púgil ha confirmado la noticia a través de su cuenta de Facebook, donde explica que no tuvo tiempo para cumplir algunas de sus últimas voluntades: «Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba pero no se pudo».

Ante este tipo de lesiones no hay vuelta atrás. Terrel Williams fue el gran señalado después de provocarle parálisis y daños neutológicos irreversibles a su rival, lo que le obligó a recibir cuidados médicos las 24 horas del día. El estadounidense recalcó que aquel combate cambió su vida por completo y que rezaba por Colón todos los días, aunque no llegó a realizar una disculpa directa. Sin embargo, volvió a pelear dos años después de lo sucedido.

El árbitro responsable, Joseph Cooper, fue el otro protagonista de la lesión cerebral del puertorriqueño, que le alertó en repetidas ocasiones sobre los golpes de conejo que estaba recibiendo. La familia del boxeador presentó una demanda por negligencia médica y organizativa, donde exigían más de 50 millones de dólares. Sin embargo, todo se enfocó en las empresas promotoras y el médico de esquina, Richard Ashby, quien determinó que podía seguir peleando después de revisarlo.

Prichard Colón: un gran ejemplo de resiliencia

El puertorriqueño se ha enfrentado a una batalla diaria por la vida durante más de una década. Durante todo ese tiempo, consiguió algunos avances gracias a sus grandes esfuerzos, que le permitieron levantarse con asistencia y aprender a comunicarse mediante un computador especial con parpadeos. Además, su madre, Nieves Meléndez, es otra referente sobre la lucha constante, ya que se convirtió en la cuidadora de su hijo las 24 horas del día y documentó todos sus avances.