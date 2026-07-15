Luto en el boxeo español: muere José Legrá, ‘El Puma de Baracoa’

El boxeo español le dice adiós a una de sus leyendas más representativas. José Adolfo Legrá Utría falleció este martes 14 de julio en el Hospital Hospital Gómez Ulla de Madrid. El ex púgil tenía 83 años y no logró mejoras con una grave enfermedad que le habían diagnosticado recientemente.

El Puma de Baracoa aterrizó en España en 1963, proveniente de Cuba. Desde entonces, consiguió pasar a la historia del país, tras ser dos veces campeón del mundo del peso pluma. En Europa su legado va mucho más allá, ya que consiguió otros siete títulos más en la misma categoría.

Su récord demuestra que el boxeador era de los de antes. En sus 150 combates, consiguió 135 victorias, 11 derrotas y cuatro empates. Esta presencia tan constante en el cuadrilátero es algo prácticamente imposible de ver a día de hoy.

Un legado imborrable

José Legrá logró conquistar el corazón del boxeo español. Su estilo lleno de baile y su carisma sirvieron de influencia para el resto de púgiles. Su historia de superación hasta el final de sus días destaca su gran personalidad. La Federación Española de Boxeo le entregó el título de campeón de España en el 2020, con carácter honorífico.