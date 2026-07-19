Farlin Condori se proclama campeón de España y sorprende con una pedida de mano tras el combate

La noche del Campeonato de España de boxeo profesional en la categoría supergallo dejó una imagen que trascendió lo estrictamente deportivo y que difícilmente olvidarán los aficionados que llenaron el recinto en Palma de Mallorca. El mallorquín Farlin ‘El Gallo’ Condori se proclamó nuevo campeón de España de boxeo tras imponerse al vigués Kike ‘Rayito’ García al término de los diez asaltos reglamentarios, en un combate intenso, igualado y de gran nivel que mantuvo en vilo al público hasta la decisión final de los jueces.

Tras valorar el trabajo realizado por ambos púgiles durante toda la pelea, los jueces otorgaron la victoria a Farlin Condori, que recibió el cinturón de campeón de España del peso supergallo entre una cerrada ovación de los aficionados. El boxeador mallorquín culminaba así meses de preparación, sacrificio y esfuerzo para alcanzar uno de los mayores logros de su carrera deportiva. Sin embargo, la gran sorpresa de la velada todavía estaba por llegar.

Apenas unos instantes después de ser coronado como campeón de España, y con la emoción aún reflejada en su rostro, Farlin ‘El Gallo’ Condori volvió a convertirse en el gran protagonista de la noche. El púgil dejó a un lado los guantes, hincó una rodilla sobre la lona del cuadrilátero y, ante la mirada de cientos de aficionados, medios de comunicación, amigos y familiares de ambas familias, pidió matrimonio a su pareja, Marta, protagonizando uno de los momentos más emotivos que se recuerdan en un evento de boxeo en Mallorca.

La respuesta no se hizo esperar. Visiblemente emocionada y entre lágrimas de felicidad, Marta respondió con un rotundo «sí, quiero», provocando una sonora ovación de todo el pabellón. El abrazo y el beso con el que ambos sellaron el compromiso despertaron los aplausos de los presentes y pusieron el broche de oro a una noche que combinó deporte, emoción y amor en un mismo escenario.

La escena, cargada de simbolismo, reflejó el lado más humano del boxeo profesional. Más allá del éxito deportivo, el campeón quiso compartir el momento más importante de su carrera con la persona que ha estado a su lado durante todo el camino. Marta ha sido durante años el principal apoyo de Farlin Condori, acompañándolo en cada entrenamiento, en las concentraciones, en las victorias y también en los momentos más complicados. El propio boxeador no ha ocultado nunca que ella representa su mayor respaldo y el amor de su vida.

Con un nuevo cinturón de campeón de España sobre los hombros y un compromiso de matrimonio que emocionó a todos los asistentes, Farlin ‘El Gallo’ Condori cerró una velada perfecta. Una noche histórica para el boxeo español, que será recordada no solo por la conquista del título nacional, sino también por una romántica pedida de mano que convirtió el cuadrilátero en el escenario de una historia de amor inolvidable.