El Barcelona da por perdido a Julián Álvarez y se lanza a por Luis Suárez

El Barcelona da prácticamente por perdido a Julián Álvarez. Salvo giro inesperado de guion, el argentino seguirá en el Atlético de Madrid pese a su intención de fichar por el equipo azulgrana, que lleva tiempo mirando otras opciones para el ‘9’ porque la realidad es que el club rojiblanco no quiere vender a su estrella y menos al Barça. El último nombre en saltar a la palestra ha sido el de Luis Suárez, delantero colombiano de 28 años.

Tras la salida de Robert Lewandowski a Estados Unidos y la de Ferran Torres al PSG, esta última aún por confirmarse, el Barcelona estaba obligado a buscar un reemplazo para la delantera. La negativa del Atlético a que salga Julián por menos de su cláusula (500 millones de euros) le fuerza a contemplar alternativas más económicas. Una de ellas puede ser la de Luis Suárez.

El colombiano es un viejo conocido de la Liga, ya que jugó dos temporadas en el Granada y tres en el Almería, cuatro de las cinco en Primera División. La temporada pasada, Luis Suárez marcó 38 goles con el Sporting de Portugal y eso habla bien de su gran olfato goleador, que es lo que necesita el Barcelona en estos momentos para acompañar en esa faceta a los Lamine Yamal o Raphinha.

Según Fabrizio Romano, el Barça se ha fijado en Luis Suárez ante el más que posible escenario de que se quede sin Julián, aunque avisa de que para el Sporting es un jugador capital por esa capacidad goleadora que mostró en su primera temporada en Portugal. El periodista añade que el club azulgrana sólo insistirá en esta u otras opciones para la delantera si la semana que viene no ha llegado a un acuerdo con el Atlético por el argentino.

Flick quiere ya un ‘9’

Durante el verano, el Barcelona ya se ha fijado en otros atacantes como Kroupi, del Bournemouth, pero su principal deseo siempre ha sido Julián. También el de Hansi Flick, quien vería con buenos ojos la llegada de Luis Suárez. De momento, los tres fichajes de los culés han sido extremos: Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Bisiwu.