Simeone no se lleva a Julián Álvarez a Marsella para el último amistoso del Atlético

Julián Álvarez no ha viajado con el Atlético de Madrid a Francia para jugar el último partido amistoso de pretemporada contra el Olympique de Marsella. Simeone no convoca al argentino en medio de la incertidumbre en torno a su futuro, aunque la decisión es lógica, ya que, al igual que Álex Baena y Marcos Llorente, fue de los últimos jugadores en incorporarse a la disciplina rojiblanca.

Los españoles y Julián son tres de los cuatro jugadores de los que Simeone ha prescindido para el amistoso de este viernes en Marsella (17:00 horas), donde el cuadro madrileño ultimará detalles de cara a su debut en Liga del próximo miércoles contra el Málaga en el Metropolitano. Todos ellos llegaron a la final del Mundial 2026 y por eso han sido los últimos en sumarse al trabajo de grupo. El otro ausente es Sörloth por lesión.

La situación del delantero argentino no está ni mucho menos cerca de resolverse y todo apunta a que tendrá que quedarse en el Atlético pese a su interés de fichar por el Barcelona este verano. Julián, como Baena y Llorente, podría aparecer esta temporada directamente en el primer encuentro de Liga, en el que le esperaría un áspero recibimiento de la afición colchonera.

Sí figuran en la lista de Simeone los campeones del mundo con España Marc Pubill y Alejandro Grimaldo y su hijo Giuliano, subcampeón con Argentina. Estos ya han logrado la carga física para entrar en acción en el Velodrome de Marsella este viernes.

Así es la lista del Atlético