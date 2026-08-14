George R.R. Martin, autor de Juego de Tronos, sobre la depresión: «Envejecer no es divertido»

El escritor George R.R. Martin, autor de la saga de novelas fantásticas Juego de Tronos, se ha convertido en uno de los que más ha vendido en los últimos años. Sin embargo, a sus 77 años, el autor ha confesado en su primera publicación personal en su blog en casi seis meses a la que ha titulado Más vale tarde que nunca que durante un año «estresante» y «abrumador» ha sufrido una depresión. Como sabe que sus lectores están esperando la sexta entrega de su saga Canción de Hielo y Fuego, George R.R. Martin ha querido explicarles lo que le ha ocurrido: «Este año ha sido… estresante, por decir lo menos. Han pasado tantas cosas que ha sido abrumador. Algunas cosas maravillosas, emocionantes. Sueños cumplidos. Pero también ha habido pesadillas. He perdido amigos. He luchado contra la tristeza y la depresión. Lo peor aún puede estar por venir. Cumplí setenta y siete años el pasado septiembre, y les digo, envejecer no es nada divertido. Pero también ha habido momentos increíbles».

Si analizamos sus últimas palabras en Not is a blog sorpenden términos como tristeza, depresión y la frase «envejecer no es nada divertido». Está claro que el escritor está pasando por una mala racha de la que se está intentando recuperar a pesar de su edad y ha querido explicarles a sus lectores que siguen esperando la sexta entrega de su saga Canción de Hielo y Fuego el calvario por el que está pasando.

Además el autor ha confesado que las publicaciones que se han ido subiendo desde febrero han sido escritas por sus asistentes. «Ha pasado mucho tiempo, lo sé. Mi última entrada en el blog fue el 19 de febrero. Las siguientes fueron obra de mis inseparables colaboradores. Tengo la suerte de contar con un gran equipo de asistentes… aunque, incluso con su ayuda, me fui quedando cada vez más atrás», ha explicado en su última entrada en el blog fechada el pasado 3 de agosto.

Sus problemas con la sexta entrega de su saga Canción de Hielo y Fuego

Una de las novedades más esperadas de los próximos años es la novela Los vientos de invierno, que será el sexto y penúltimo novela libro de Canción de hielo y fuego. La quinta entrega de esta saga Danza de dragones se publicó en 2011 y quince años después todavía sus lectores no saben cuándo se publicará.

Debido a esta demora, R.R. Martín ha sufrido críticas y comentarios negativos por parte de algunos de sus lectores. En mayo de 2025 en otra entrada en su blog se refirió sarcásticamente al proceso de escritura de esta novela: «Nunca terminaré Vientos de Invierno. Si lo hago, nunca terminaré Sueño de Primavera. Y si lo hago, no será nada bueno». Además añadió con ironía lo siguiente: «De todas formas, voy a morir pronto, porque soy muy viejo. Perdí todo interés en Canción de Hielo y Fuego hace décadas. Ya no me importa escribir, solo me dedico a gastar mi dinero».

El escritor sabía que algunos de sus lectores comprenderían la ironía de sus palabras, pero por si acaso añadió que seguía interesado en Westeros y sus personajes. «Me preocupo por todos ellos», explicó el escritor. «Más de lo que jamás puedas imaginar», añadió el escritor.

Aunque no hay mucha más información sobre la demora en la escritura de la novela Los vientos de invierno, en una entrevista con el Hollywood Reporter en enero de este año, R.R. Martin confesó que había ya escrito alrededor de 1.100 páginas manuscritas. También explicó que si decidiese abandonar sería un fracaso total: «Creo que si pudiera quitarme algunas de estas otras cosas de encima, podría terminar The Winds of Winter muy pronto… Me han dejado claro que Winds es la prioridad, pero… no lo sé. A veces no estoy de humor para eso».

El éxito de la serie El Caballero de los Siete Reinos

En esta nueva publicación en el blog el escritor también ha dado una pista sobre cuándo se le podrá ver en un futuro: «Un dato que quizás ya conozcas. Se han anunciado los finalistas de los premios Emmy de 2026, y El Caballero de los Siete Reinos se llevó nueve nominaciones —sí, 9, no maldita sea— incluyendo la más importante: Mejor Drama”. Y añadió a colación: «La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el lunes 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Espero poder asistir… pero eso depende de… bueno, de muchas cosas».

La serie El Caballero de los Siete Reinos, la precuela de Juego de Tronos de HBO que está basada en sus novelas Tales of Dunk y Egg, recibió nueve nominaciones al Emmy, incluida la de serie dramática destacada y posiblemente el autor si se encuentra bien asistirá a la entrega de premios.

Estaremos muy atentos a todas las noticias sobre la segunda temporada de la serie El Caballero de los Siete Reinos. Por ahora sabemos que el rodaje tiene que terminar este mes de agosto y que su estreno está programado para la segunda mitad de 2027 en la plataforma de streaming Max.