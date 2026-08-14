Los expertos en limpieza coinciden: para quitar las manchas de las paredes sólo necesitas una pelota de tenis

Tener las paredes de casa impecables, especialmente si son blancas, suele ser casi misión imposible. El roce habitual de múltiples objetos termina dejando marcas que parecen muy difíciles de quitar. Sin embargo, la solución es muchísimo más sencilla, rápida y económica de lo que cualquiera imaginaría, ya que con una simple pelota de tenis puedes dejar tu pared nueva como el primer día.

Diversas expertas y creadoras de contenido especializadas en el hogar, como Yolanda Herrera, han sacado a la luz un truco que se ha viralizado en redes sociales. Según las expertas, para eliminar estos roces sin dañar la pintura, solo hace falta una simple pelota de tenis, un objeto que se ha convertido en el mejor aliado para limpiar las paredes y muebles en cuestión de segundos.

¿Por qué se debe limpiar la pared con una pelota de tenis?

El gran secreto de este truco radica en el material con el que está fabricada la pelota. El fieltro sintético que recubre su exterior tiene una textura suave pero eficaz, muy similar a la de una goma de borrar gigante. Al frotar la pelota contra la pared, la fricción que se genera es capaz de borrar todas las manchas sin desgastar la pintura.

Además, el truco funciona mejor cuando la pelota de tenis se moja ligeramente con un poco de agua. Al humedecerla, las fibras de la tela se ablandan y actúan con mayor delicadeza. A diferencia de las esponjas convencionales, que a menudo dejan cercos de agua o se desintegran si se frota con demasiada fuerza, la flexibilidad del caucho de la pelota protege tanto pinturas de acabado mate como muebles de madera o lacados.

Cómo limpiar las paredes con una pelota de tenis

Aplicar este método en casa es un proceso facilísimo que no requiere esfuerzo ni dinero. Para comenzar, basta con coger una pelota de tenis limpia y humedecerla ligeramente bajo el grifo. Es fundamental asegurarse de que quede húmeda, pero no chorreando, por lo que es aconsejable escurrirla muy bien antes de acercarla a la superficie que se va a limpiar.

A continuación, únicamente hay que frotar la pelota suavemente sobre la mancha con movimientos circulares. En apenas unas pasadas, se puede comprobar cómo la suciedad desaparece por completo sin dejar rastro. Como recomendación final, los expertos aconsejan hacer siempre una prueba previa en una esquina para comprobar cómo reacciona el tipo de pintura antes de repasar todas las paredes.