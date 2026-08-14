Los carpinteros expertos avisan: «Para ventanas la mejor opción es una mosquitera enrollable, para una puerta una plisada»

Una mosquitera es una malla fina y resistente que se coloca en ventanas, puertas o balcones para evitar la entrada de insectos como mosquitos, moscas, polillas o arañas, al mismo tiempo que permite mantener la luz y la ventilación natural. Generalmente, están fabricadas con fibra de vidrio, aluminio, acero inoxidable o poliéster y existen modelos adaptados a diferentes tipos de aperturas. Algunas incorporan tejidos antipolen, materiales opacos o refuerzos especiales, especialmente interesantes en hogares con niños o mascotas.

Entre sus principales ventajas destaca que permiten mantener las ventanas y puertas abiertas sin preocuparse por la entrada de insectos, reduciendo así la necesidad de utilizar insecticidas químicos o eléctricos y el riesgo de picaduras. También favorecen la ventilación natural y la renovación del aire, ayudando a prevenir la humedad y los malos olores.

¿Cuál es la mejor mosquitera?

Cuando se trata de ventanas de dimensiones convencionales, Charly Sancho apuesta por una opción concreta. «Para ventanas con una medida estándar de 1,20 x 1,20 metros lo mejor es una mosquitera enrollable, porque no te va a dar ningún tipo de problema y te va a durar muchos años», explica.

Este modelo tiene un funcionamiento muy parecido al de una persiana tradicional. La malla queda recogida dentro de un pequeño cajón situado en la parte superior de la ventana cuando no se utiliza y se puede bajar fácilmente cuando se quiere mantener alejados a los insectos.

Entre sus principales ventajas destacan la facilidad de manejo y su resistencia. Al poder permanecer enrollada cuando no hace falta, la malla está menos expuesta al polvo, la lluvia y los rayos del sol, factores que pueden acortar su vida útil. Además, su diseño discreto permite instalarla sin cambiar por completo el aspecto de la ventana.

La elección cambia cuando la mosquitera se coloca en una puerta que comunica habitualmente con una terraza, un jardín o un balcón. Para este tipo de espacios, Charly Sancho aconseja instalar una mosquitera plisada, un sistema pensado para soportar un uso frecuente y permitir que las personas puedan entrar y salir con facilidad.

«Sólo tienes que retirarla y puedes pasar. En el caso de que fuera enrollable, tendrías que desengancharla por abajo, subirla, pasar y volver a bajarla», explica. Una de sus principales ventajas es precisamente su mecanismo de apertura. La malla se pliega lateralmente, de manera similar a un acordeón, y queda recogida en uno de los lados cuando no se necesita. Así, abrirla y cerrarla resulta mucho más rápido y sencillo, sin tener que subirla por completo cada vez que se atraviesa la puerta.

Además, al desplazarse mediante una guía inferior de pequeño tamaño, este modelo resulta práctico en zonas donde existe un tránsito constante de personas y ayuda a minimizar el desgaste provocado por el uso diario.

La importancia de la limpieza

«Fíjate en toda la suciedad que he sacado de una sola mosquitera. Acompáñame y te enseño cómo las limpio: primero, aspiro en profundidad toda la superficie para eliminar el exceso de polvo y los pequeños bichitos acumulados. Después preparo una mezcla con agua fría y 50 ml de jabón neutralizador.

Con una esponja de baño suave, froto toda la mosquitera con cuidado y, como puedes ver, sale muchísima suciedad. Finalmente, enjuago bien y paso una bayeta de cuadrícula por toda la superficie para dejarla completamente limpia. ¡Y ahora sí, a disfrutar de unas mosquiteras limpias y libres de polvo!»

Guía de compra

Para medir correctamente una ventana antes de instalar una mosquitera, utiliza un flexómetro y toma las medidas con la máxima precisión posible, incluso al milímetro. Haz las mediciones desde la parte más externa de la ventana, ya que será el punto donde se colocará la mosquitera. Debes realizar tres mediciones del alto y otras tres del ancho, tomando diferentes puntos de cada lado para detectar posibles variaciones. Una vez anotadas todas, quédate con la medida más pequeña del alto y con la más pequeña del ancho. De esta manera conseguirás que la mosquitera encaje mejor y evitarás que queden pequeños huecos por los que puedan entrar los insectos.