La reflexión de Séneca sobre la paz interior y la ansiedad: «Si quieres escapar de lo que te atormenta, no necesitas estar en otro lugar, sino ser una persona diferente»

Escapar de lo que te atormenta puede acabar siendo más fácil de lo que parece, no hace falta que nos movamos de ningún sitio, según Séneca. Hay personas que deciden viajar por el mundo, lo hacen de tal forma que buscan una válvula de escape en busca de huir de sus problemas. Un pequeño parón que no hará que nada cambie, si uno no quiere cambiar, es casi imposible conseguirlo. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de buscar una serie de alternativas o de cambios imprescindibles en unos días en los que todo puede ser posible.

Séneca nos dejó una serie de reflexiones que nos hacen pensar en la importancia de ese día a día en el que todo puede cambiar. Las personas vivimos etapas y lo hacemos de tal manera que siempre deberemos empezar a pensar en algunos cambios de ciclo destacados que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de poner en práctica un consejo de un experto filosofo para escapar de una vez por todas de la ansiedad.

Escapar de lo que te atormenta sin moverte del lugar

El ser humano tiende a esconderse, lo hace de tal manera que acaba descubriendo algunos detalles que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado en estas fechas que tenemos por delante. Es hora de descubrir qué es lo que podría pasar en unas fechas en las que cada detalle se magnifica.

Sin moverte del lugar puedes acabar teniendo por delante una serie de elementos que pueden ayudarte a cambiar de forma de pensar. En demasiadas ocasiones, parece que vamos viendo llegar algunos cambios destacados que quizás acabarán marcando una diferencia importante.

La ansiedad esas ganas de adelantarse a todo, de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada paso acabará siendo determinante. Es momento de saber qué puedes conseguir luchar contra ella, llegando a una paz interior que a veces cuesta de encontrar.

No es necesario que busques fuera, que te escondas en un lugar lejano o que te centres en elementos que pueden acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente lo que nos atormenta puede acabar siendo un pequeño paso hacía un descubrimiento que puede ser esencial en estos días.

Esta reflexión de Séneca te ayudará a conseguir la paz mental

Las frases de este filósofo que hace miles de años se convirtieron en la base de una doctrina con nombre propio, vuelven a ser tendencia. Lo serán de tal forma que conseguiremos descubrir la esencia de este tipo de elementos que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Esta es alguna de las frases de este estoico que nos cambiará la forma de pensar y de actuar con unas reflexiones que realmente pueden cambiarlo todo. Es hora de saber qué dice Séneca y la forma de aplicar sus reflexiones para escapar de esta ansiedad:

No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas

Los que saben mucho se admiran de pocas cosas, y los que no saben nada se admiran de todo

Muy sentida es la muerte cuando el padre queda vivo

Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo

Un solo bien puede haber en el mal: la vergüenza de haberlo hecho

Sin razón se queja del mar el que otra vez navega

La recompensa de una buena acción está en haberla hecho

La amistad siempre es provechosa; el amor a veces hiere

Las obras se tienen medio terminadas cuando se han comenzado bien

Peores son los odios ocultos que los descubiertos

Hace falta toda una vida para aprender a vivir

No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho

Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones

Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que sólo le falta abrir la boca para caer en ella

Lo mismo es nuestra vida que una comedia; no se atiende a si es larga, sino a si la han representado bien. Concluye donde quieras, con tal de que pongas buen final

Séneca nos puede ayudar a escapar del día a día, no desplazándonos a otro lugar del mundo. Los problemas, los vamos a seguir al pie de la letra para acabar obteniendo lo que necesitamos.

Estas frases son un recopilatorio de lo que podremos conseguir y de la manera en la que lo vamos a hacer realidad. Con ciertos detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente, el paso del tiempo y de la distancia calman las mentes, pero no acaban con un problema que está en nuestro interior.