Las escuelas chinas están introduciendo sillas y mesas que se convierten en camas para las siestas de la tarde en cuestión de segundos

Están introduciendo sillas y mesas las escuelas chinas que se convierten en sillas para hacer siestas por la tarde, una novedad que debe hacernos reflexionar. Un cambio de tendencia en la manera de educar que nos descubre que hay detalles que quizás no sabemos y que pueden acabar siendo una realidad. Hasta ahora no sabíamos la importancia de dormir bien. Descansar para acabar obteniendo una serie de ventajas que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Estos elementos que son los que nos acompañarán en la etapa educativa nos deben hacer reflexionar. Los niños empiezan las clases, siguiendo el horario de sus padres, en España, pueden empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 8 de la tarde. En una conciliación casi imposible y con una lista de actividades que les hace estar permanentemente activos. Por lo que, quizás lo que acabaremos necesitando es un importante cambio de tendencia que se convertirá en la esencia de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. La importancia de una siesta que dejamos de poner en práctica cuando sumamos unos años de más.

Están introduciendo sillas y mesas en las escuelas chinas

China se está convirtiendo en una de las zonas del planeta con un nivel de conocimiento más elevado. Sus fábricas y grandes empresas dependen de esa mano de obra cualificada de alto nivel que se consigue invirtiendo en una educación que es la base de toda sociedad.

Con las asignaturas necesarias para conseguir este tipo de procesos se conviertan en un éxito. Sabiendo que vamos a hacer realidad una base fuerte y sólida, cuando lo que nos estará esperando es un giro radical en la manera de conseguir una educación de lujo, con un pequeño gesto que hasta hace unos años era casi obligatorio en España.

La siesta era un descanso después de comer que todos hacíamos y que podríamos hacer realidad de la mano de un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente el buen descanso es el primer paso hacia un rendimiento académico ejemplar.

China nos lleva años o décadas de adelanto, y ahora, nos descubre la importancia de una siesta que hemos dejado atrás sin motivo alguno.

Se convierten en camas para las siestas de la tarde en cuestión de segundos

Para las siestas de la tarde en cuestión de segundos una mesa o silla se puede convertir en una cama para que los alumnos puedan descansar un poco más. En esencia vamos a conseguir estos cambios que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Un reciente artículo de China Daily nos explica que: «Más escuelas en toda China han comenzado a ayudar a los estudiantes a acostarse para descansar adecuadamente durante el descanso del mediodía, desde que un estándar nacional para los escritorios y sillas de las escuelas primarias y secundarias entró en vigor en febrero. En Wuhu, provincia de Anhui, los proyectos de subsistencia del gobierno de 2026 incluyen 468 juegos de equipos de siesta para escuelas de educación obligatoria. Algunas escuelas locales ya han introducido el equipo, lo que permite a los estudiantes decir adiós a la incómoda siesta en el escritorio. El nuevo equipo cuenta con respaldos ajustables y asientos extensibles. Durante la clase, funciona como una silla estándar. En la pausa del almuerzo, unos sencillos pasos lo transforman en un cómodo mini sillón reclinable, aliviando la tensión del cuello y los brazos asociados con la siesta inclinada».

Siguiendo con la misma explicación: «En septiembre de 2025, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (la Administración Nacional de Normalización) emitió la norma técnica nacional para los escritorios y sillas de siesta de los estudiantes. Teniendo en cuenta el desarrollo físico, el estándar establece los requisitos para la altura del asiento, el ángulo de reclinación, el espacio debajo del escritorio y la durabilidad del material. Actualmente, el horario diario de las escuelas primarias y secundarias generalmente incluye alrededor de dos horas para el almuerzo y el descanso. «Los estudiantes que toman una buena siesta después del almuerzo pueden recuperar su energía y también mejorar la eficiencia de la clase por la tarde», dijo Lu Xiao, madre de un estudiante de primaria en Dalian, provincia de Liaoning. «Espero que los estudiantes de la escuela de mi hijo puedan usar los respaldos ajustables y los asientos extensibles lo antes posible», dijo. Incluso antes de la nueva norma, se habían introducido políticas relevantes. En 2021, el Ministerio de Educación emitió un aviso sobre el fortalecimiento de la gestión del sueño de los estudiantes, especificando las duraciones de sueño recomendadas y alentando a las escuelas con las condiciones necesarias para garantizar una pausa adecuada para el almuerzo. En 2023, el Consejo de Estado emitió una política que apoya a las escuelas en la expansión de los espacios de actividades en el aula y los terrenos deportivos para crear condiciones de siesta».