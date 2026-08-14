Adiós al césped en jardines: cada vez más personas están optando por el método del cartón

Cada vez más personas están optando por el método del cartón, le diremos adiós al césped en jardines. La realidad es que el tiempo que hace este verano está causando estragos. Sin un riego continuado y unos cuidados que pueden marcar la diferencia, el césped parece que se convierte en un elemento que es complicado que tengamos en consideración. Ver ese manto verde en casa, se complica por momentos y acaba siendo casi imposible.

Algunos expertos no dudan en lanzar una seria advertencia que puede acabar siendo el que nos dará en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos visualizar. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que quizás tocará saber en primera persona la manera de conseguir que nuestro césped destaque por encima de cualquier otro. Es hora de saber qué es lo que podemos hacerle a nuestro día a día un plus de buenas sensaciones. Los jardines con césped parece que se van a cubrir de cartón con este tipo de detalles que acabará marcando la diferencia.

Los jardines se despiden del césped

Se despiden del césped los jardines que hasta ahora se han visto de un verde envidiable. Las altas temperaturas que estamos teniendo en todo el mundo, no sólo en España, nos hacen ver cómo de importante es cuidar al máximo nuestro jardín para que luzca bien.

Necesitamos ese verde, ese pequeño contacto con la naturaleza que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. En estos días en los que cada pequeño gesto cuenta, es importante estar preparados para conseguir lo mejor y hacerlo de una manera que quizás nadie hubiera ni imaginado.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, con algunas novedades que hasta el momento no sabíamos que podríamos necesitar. Un gesto de un especialista en Estados Unidos que ha conseguido lo imposible, se ha extendido por todo el mundo.

De tal manera que hasta el momento no sabíamos que el cartón podría tener un plus de buenas sensaciones. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta que puede ser esencial. Esta manera de cuidar el jardín se ha convertido en una novedad que puede cambiarlo todo por completo.

Cada vez más personas están optando por el método del cartón

El método del cartón se está popularizando y no es casualidad, es una manera de conseguir aquello que queremos y más. Un buen básico que, sin duda alguna, acabará cambiando por completo nuestros jardines, de una manera que nos costará creer.

Tiene nombre propio y nos lo explican desde el departamento de ciencias naturales de la Universidad de Carolina: «Los Master Gardeners del Condado de Extensión Cooperativa de UC (Solano y Yolo) están renovando actualmente el jardín de plantas nativas Willis Linn Jepson de 900 pies cuadrados en el Peña Adobe en Vacaville. Hemos estado trabajando en muchas fases, que implican la eliminación de malezas y la preparación del espacio y el suelo para agregar nuevas plantas. La fase más reciente consistió en «mantillo de hojas» en el área usando cartón. Según la Universidad de Agricultura y Recursos Naturales de California (UCIPM), el mantillo de láminas con cartón o papel pesado a veces se aplica como mantillo y puede ser económico y relativamente fácil de aplicar. El acolchado de láminas puede disminuir el crecimiento de malezas hasta que una cubierta de tierra recién plantada se llena de espacios abiertos y crece lo suficiente como para sombrear o abarrotar las malas hierbas». Además de reducir el crecimiento de malas hierbas en el jardín, el cartón tiene muchas otras ventajas, como agregar materia orgánica al suelo cuando se descompone, mejorar el drenaje del jardín y aumentar los niveles de nutrientes. Además, las lombrices de tierra se sienten muy atraídas por el cartón y son excelentes para el jardín, ya que su movimiento a través del suelo aumenta la aireación, el ciclo de nutrientes y la infusión de agua.

Siguiendo con la misma explicación: «El estiércol de «fusión» de lombrices de tierra (caca de gusano) proporciona un tipo orgánico de fertilizante que ofrece muchos nutrientes beneficiosos para las plantas. Para preparar el jardín para el mantillo de láminas de cartón en el jardín de Peña, eliminamos las malas hierbas tanto como fue posible. Si el suelo está en malas condiciones, hay abundante literatura que incluye el consejo de agregar compost saludable, como el estiércol de caballo, antes de instalar el cartón. No fue necesario añadir el estiérquel, ya que el suelo ya está en buenas condiciones».

Un cartón que puede ayudar a servir como mantillo que protege los elementos naturales e impide que las inclemencias del tiempo o los insectos proliferen.