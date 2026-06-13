Apuesta histórica de Mallorca por el patrimonio rural: subvencionará la restauración de 54 molinos en dos líneas de subvenciones diferenciadas para las zonas agrícolas del Pla de Sant Jordi en Palma y en el resto de la isla.

En el primero de los casos se trata de una zona agrícola de la capital balear próxima al aeropuerto, en la que se concentran más de 1.000 molinos de viento de extracción de agua en tan solo 55 kilómetros.

El objetivo de la institución insular liderada por el presidente, Llorenç Galmés (PP), era ayudar a los propietarios a recuperar el patrimonio molinero de Mallorca, pues muchos molinos se encuentran en un avanzado estado de degradación.

Estas construcciones, emblemáticas del paisaje rural mallorquín, representan un importante legado histórico, arquitectónico y etnológico que el Consell considera fundamental preservar para las generaciones futuras, pero es un patrimonio que ha sufrido un deterioro continuado debido a la carencia de recursos para su mantenimiento.

En total, en este espacio se presentaron 14 solicitudes para la restauración de molinos de viento de extracción de agua, de las que se han materializado 11.

En este caso, el departamento de Patrimonio es el que lleva a cabo los proyectos arquitectónicos para ayudar a sus propietarios a tramitarlo con más celeridad.

Además, con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern, serán restaurados 43 molinos más del resto de municipios de Mallorca.

“Es una buena noticia, aunque es cierto que hay muchos molinos y los propietarios tienen que querer”, manifestó en el reciente pleno insular la vicepresidenta de Cultura, Antònia Roca (PP).

El Consell ha hecho en este caso de hermano mayor porque el departamento de Patrimonio ha ido de municipio a municipio para explicar esta convocatoria y ayudar a los interesados con todos los trámites administrativos, siempre farragosos, y que estuvieran informados de cómo tenían que tramitarse los papeles.

«Se ha dado un paso adelante importante,; aunque siempre se puede hacer más. Pero lo que teníamos a nuestro alcance lo hemos hecho. Es una buena noticia para el pueblo de Mallorca para recuperar el patrimonio molinero», remnarcó Roca.

Frente a esta implicación del Consell de Mallorca gobernado en coalición por PP y Vox, llama la atención el abandono en que el Gobierno central de Pedro Sánchez y más en concreto, Aena, tiene la quincena de históricos molinos de agua del entorno del aeropuerto de Palma ubicados en el Pla de Sant Jordi.

Estos elementos arquitectónicos están dentro de los terrenos de la zona de seguridad de navegación aérea y se encuentran en un estado de ruina desde hace años, sin que hasta la fecha Aena haya invertido nada en recuperarlos, pese a que es la primera imagen que reciben turistas y residentes antes de aterrizar en Son Sant Joan.