El Govern de Prohens da por hecho que no recibirá ni un solo mena de la crisis de Ceuta

El Govern balear seguirá recurriendo a la vía judicial si el Gobierno decide incluirle en el reparto de los menores extranjeros no acompañados que accedieron a Ceuta procedentes de Marruecos durante la entrada masiva de la semana pasada.

Lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes, un día después del viaje a Palma del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

«El Govern no ha cambiado de opinión, no nos hemos movido ni un milímetro. Por descontado que cumplirá la ley, solo faltaría, pero la ley también nos da una serie de herramientas. El estado de derecho nos da las vías para recurrir y seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, usando todas las vías para oponernos a una medida que creemos que es contraria a los intereses de Baleares», ha dicho el también vicepresidente primero.

El archipiélago, desde que la reforma de la ley de extranjería permitió este mecanismo, ha acogido a cuatro menores migrantes procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias después de que no prosperaran sus recursos.

Por su parte,la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha advertido que la crisis originada en Ceuta a raíz de la entrada de alrededor de 70.000 personas migrantes procedentes de Marruecos «no ha acabado» después de reunirse en Palma con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

«Confirmar una cosa que me ha remarcado y que me ha dicho de una manera muy clara: la crisis no ha acabado, la situación en Ceuta no está normalizada. Y que no nos hagan creer lo contrario, que haya un Gobierno que esté de vacaciones no quiere decir que la situación este normalizada», ha subrayado la tarde de este jueves en declaraciones a los medios de comunicación.

Con Vivas, ha explicado Prohens, ha compartido la sensación de «abandono» de «todas las comunidades autónomas que forman la frontera sur de España y de Europa».

«Hemos estado hablando, hemos estado compartiendo impresiones, y evidentemente en menor medida, pero en Baleares también hay una presión migratoria y un récord de llegada de inmigración irregular nunca visto en la historia», ha incidido.

Vivas, según su versión, le ha «confirmado» lo que ya dijo en los días posteriores a la entrada masiva de migrantes, «que hacía semanas que advertía al Gobierno de que las entradas de inmigrantes irregulares no eran normales y se encontró con su indiferencia».