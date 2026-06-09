Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Barcelona - Cataluña del Mundial de Fórmula 1 2026 El Mundial de F1 hace su primera parada en España con el GP de Barcelona - Cataluña que es la séptima jornada Kimi Antonelli lidera, con holgura, la clasificación de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2026

El Mundial de Fórmula 1 2026 no se detiene y después de un fin de semana cargado de emoción en Mónaco llega este GP de Barcelona – Cataluña, que es la primera parada del Gran Circo en nuestro país. Habrá que esperar todavía unos meses para disfrutar de los mejores pilotos del planeta en Madrid, pero ahora toca disfrutar de lo que suceda en la Ciudad Condal. Te contamos las fechas, los horarios y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Montmeló.

Horarios del GP de Barcelona – Cataluña de F1

Este GP de Barcelona – Cataluña corresponde a la séptima jornada del Mundial de Fórmula 1 2026 y se disputará en el Circuito de Barcelona – Cataluña, también conocido como Montmeló. Esta es, sin duda, una de las pruebas más queridas del calendario y este año tiene una importancia diferente, ya que hay que recordar que es la primera de las dos paradas que hará el Gran Circo en nuestro país.

Viernes 12 de junio

El viernes 12 de junio comenzará todo en el GP de Barcelona – Cataluña del Mundial de Fórmula 1 2026 con la celebración de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Allí los pilotos tendrán que intentar familiarizarse con el trazado para afrontar el resto de un fin de semana que se presenta apasionante y con el público apoyando incondicionalmente a Fernando Alonso y a Carlos Sainz.

Entrenamientos libres 1: 13:30 – 14:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 17:00 – 18:00 horas.

Sábado 13 de junio

Será el sábado 13 de junio cuando llegue uno de los días que más se esperan del GP de Barcelona – Cataluña, ya que se llevará a cabo la última sesión de entrenamientos y después la clasificación de esta carrera del Mundial de Fórmula 1 2026. Los Kimi Antonelli, Max Verstappen, George Russell y compañía buscarán firmar los mejores tiempos para salir lo más adelante posible en el Circuito de Barcelona – Cataluña.

Entrenamientos libres 3: 12:30 – 13:30 horas

Clasificación del GP de Barcelona – Cataluña: 16:00 – 17:00 horas.

Domingo 14 de junio

La guinda del pastel del GP de Barcelona – Cataluña llegará el domingo 14 de junio con la celebración de este Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 2026 con el que todos los amantes de la velocidad y de la adrenalina vibrarán. Y es que el Circuito de Barcelona – Cataluña acoge una de las citas más esperadas de la temporada y los pilotos van a tener que dar 66 vueltas en la carrera que arrancará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

GP de Barcelona – Cataluña: 15:00 horas (66 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Barcelona – Cataluña: horario de la Fórmula 1

La séptima jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este apasionante GP de Barcelona – Cataluña, va a ser frenético. A esta cita Kimi Antonelli llega como el líder de la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026, donde le saca bastante ventaja (66 puntos) al segundo clasificado que es Lewis Hamilton. El podio lo completaría George Russell, que está por delante de Charles Leclerc. Respecto a los españoles, Carlos Sainz ha sumado 6 puntos con su Williams, mientras que Fernando Alonso tiene sólo uno.

Dónde ver gratis el GP de Barcelona – Cataluña de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda el Mundial de Fórmula 1 2026 durante todo el año fue Dazn. Esto quiere decir que los entrenamientos, clasificaciones, carreras al sprint y Grandes Premios del GP de Barcelona – Cataluña se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas. Los seguidores de este deporte están de enhorabuena, ya que al celebrarse en España, este fin de semana también se podrá seguir por Mediaset.

Los aficionados al automovilismo y los seguidores incondicionales de Fernando Alonso y de Carlos Sainz podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Barcelona – Cataluña del Mundial de Fórmula 1 2026 a través de las apps de Dazn y Mediaset Infinity. Estas aplicaciones se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de todos sus clientes sus respectivas páginas webs para que puedan acceder a ella con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en el Circuito de Barcelona – Cataluña.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO, como es habitual, vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a este Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 2026 que se celebra en el Circuito de Barcelona – Cataluña, donde tendremos un enviado especial. También narraremos en directo y en vivo online la clasificación y el GP de Barcelona – Cataluña y una vez acaben las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y también compartiremos las reacciones que nos lleguen desde la Ciudad Condal, donde prestaremos especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Barcelona – Cataluña de F1

Además, los aficionados que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online lo que suceda durante el fin de semana en el Mundial de Fórmula 1 2026 van a poder escuchar por la radio gratis todo lo que suceda en el GP de Barcelona – Cataluña. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Circuito de Barcelona – Cataluña para contar el minuto a minuto de todo lo que hagan Carlos Sainz, Fernando Alonso y el resto de pilotos en Montmeló.

Circuito del GP de Barcelona – Cataluña de F1

El Circuito de Barcelona – Cataluña, ubicado en Montmeló, será el escenario donde se va a disputar la séptima jornada del Mundial de Fórmula 1 2026 que es este GP de Barcelona – Cataluña. Este recinto celebró su primer Gran Premio en 1991 y es uno de los más queridos del Gran Circo. Tiene una longitud de 4,657 kilómetros y posee un total de 14 curvas. Los pilotos tendrán que dar un total de 66 vueltas y la más rápida allí la firmó Oscar Piastri el año pasado cuando detuvo el reloj en 1:15:743.