Quién es Oscar Piastri: de qué país es, edad, sus hermanas y cómo se llama su novia

Oscar Jack Piastri, estrella de la Fórmula 1, se ha convertido en uno de los pilotos por excelencia en esta temporada 2025. Su gran actuación durante esta campaña ha marcado un antes y un después en la dinámica del mundial. Con talento y gen ganador, el piloto de McLaren se ha posicionado en la parte más alta de la tabla, liderando el Campeonato del Mundo tras conseguir, hasta el momento, siete victorias en lo que llevamos de temporada y 13 podios, el último precisamente en el pasado Gran Premio de Países Bajos, donde volvió a quedar por delante de su máximo rival, Lando Norris.

Piastri, no solo ha llamado la atención a nivel de resultados, que también, sino además por su estilo en el trazado e incluso se le ha comparado con una de las grandes leyendas del automovilismo, Michael Schumacher. «Siempre que te mencionan en la misma frase que a Michael Schumacher es algo bueno», recalcaba el propio piloto de McLaren en una entrevista recogida por PlanetF1, además de engrandecer la magnitud de la figura del expiloto alemán.

🟢 GREEN LIGHT 🟢 The cars come out on track and the 2025 Italian Grand Prix weekend is GO! 🙌#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/suBzX2LSxp — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Cuántos años tiene Piastri y de dónde es

El australiano, de 24 años de edad y nacido en Melbourne, Australia, se ha puesto como objetivo en el próximo Gran Premio del calendario, que se disputará en Monza, Italia, seguir con la buena dinámica y la excelente racha de resultados, algo necesario para seguir sumando puntos en la clasificación (309) y ampliar la distancia con respecto al segundo clasificado, Lando Norris (275).

«To be set back five places is not great… but it gives me more to fight for and I’m very motivated to make up those places” 💪 Determined talk from Lewis Hamilton ahead of his first race weekend for Ferrari at Monza #F1 #ItalianGP https://t.co/ko9f1c81yY — Formula 1 (@F1) September 4, 2025

Quién es la novia de Oscar Piastri

Oscar Piastri mantiene una bonita relación, desde hace ya varios años, concretamente desde antes de que el piloto diera el salto a la fama, con LiLy Zneimer. Ambos protagonistas se conocieron en el instituto mientras estudiaban la educación secundaria en Haileybury, un internado británico ubicado en Hertford, Inglaterra. En ese momento, Piastri, había hecho las maletas para aterrizar de lleno en Reino Unido y prepararse para la aventura de la Fórmula 1. En dicho escenario, y tal y como hemos expresado líneas atrás, conoció a su actual pareja y viven juntos hasta el día de hoy.

¿Cómo es LiLy Zneimer? Pues bien, la pareja del piloto de McLaren optó por mantener un perfil discreto, lejos de cualquier tipo de foco, como ocurre en la mayoría de los casos con las parejas del mundo del deporte. No obstante, y a pesar de llevar varios años juntos, su relación se oficializó durante el pasado año 2022, fecha donde se hizo pública sobre todo en redes sociales, cuando compartió una imagen en su perfil oficial de Instagram tras la entrega de los Autosport Awards. Tal y como podemos observar en su cuenta, existen desde ese momento varios post compartiendo momentos juntos, tal como podemos observar.