La profanación de los escudos de Barcelona y Real Madrid en la Supercopa que enciende a las redes

La Supercopa de España vuelve a estar en boca de todos y no precisamente porque Real Madrid y Barcelona estén nuevamente en la final y vayan a disputar este próximo domingo el Clásico. El tema está en lo que sucede una vez más en los países islámicos con los escudos de Barça y Madrid, una profanación de nuestra raíces, cultura e identidad en favor en este caso de Arabia Saudí, donde se disputa esta competición y que riega con un buena cantidad de millones a los clubes participantes.

Desde hace seis años es Arabia Saudí la que acoge la Supercopa de España y este año precisamente no ha pasado para nada desapercibido cómo se han modificado los escudos de Real Madrid y Barcelona. Durante la semifinal entre el Barça y el Athletic de Bilbao fueron muchos los que repararon en las camisetas y banderas que portaban los aficionados culés en el estadio donde se podía ver que éstas no lucían la cruz de San Jorge.

La cruz de San Jorge es el símbolo de la ciudad de Barcelona y de Catalunya, una de las representaciones que dan forma al escudo del FC Barcelona. En este caso, los aficionados saudíes no portaban camisetas ni banderas con esta cruz, en su lugar aparecían los colores representativos de ésta, el blanco y el rojo, pero nunca formando una cruz, si no en horizontal o vertical -lo que sería la bandera de Polonia o Malta–.

Pero si fuera ya de por sí poca ofensa esta modificación del escudo del Barcelona, el del Real Madrid también lucía modificaciones. El escudo madridista aparecía en algunas de las camisetas sin la corona que aparece en la parte superior del mismo, la cual representa en este caso la monarquía española, arraigada a la tradición y religión cristiana.

En el caso de la cruz de San Jorge, los musulmanes consideran que ésta evoca a la cruz de los templarios de las Cruzadas, de ahí que haya sido suprimida. De hecho, para aquellos que visiten Arabia Saudí y las tiendas de Riad o Yeda, podrán ver cómo en ellos no se vende ningún artículo con esta cruz, ya sean camisetas del Barcelona o cualquier otro club con referencias similares.

Curioso lo de modificar el escudo para que no se enfaden.

En las redes sociales la afición ha mostrado su malestar al respecto. «Curioso lo de modificar el escudo para que no se enfaden. De verdad… estamos locos. Que ASCO de supercopa», escribía un usuario en la red social X, antes Twitter, muy al hilo de éste otro: «Odio y detesto el fútbol por la mierda en qué lo habéis prostituido, que hace la Supercopa española en otro país? País que ni es capaz de respetar el escudo del equipo. Sois mierda».

«Ayer le quitaron al Barça la cruz de San Jorge del escudo, hoy le quitarán la cruz al escudo del Madrid. Bienvenidos a la Supercopa de Arabia», comentaba otro, mostrando su malestar ante el cambio de simbología de los escudos de Real Madrid y Barcelona en la Supercopa de España de Arabia Saudí.