Juan Ayuso abandona la París-Niza retorciéndose de dolor tras una dura caída cuando era líder

Poco le ha durado la alegría a Juan Ayuso. Muy poco. El ciclista español ha tenido que abandonar la París-Niza horas después de situarse como líder de la carrera. Tras una dura caída en la que se vio involucrado, aguantó unos kilómetros, pero el dolor le llevó a bajarse de la bicicleta y tirarse al suelo, abandonando la carrera. La imagen que dejó retorciéndose de dolor en el arcén de la carretera mientras esperaba a que llegara el coche de equipo para asistirle es demoledora.

El ciclista del Lidl-Trek llegaba a la cuarta etapa de la París-Niza vestido de amarillo, después de la gran crono por equipos firmada por los suyos. Se había estrenado con el conjunto alemán de la mejor de las maneras, puesto que estaba en un gran estado de forma. Peleaba por hacerse con la general e imponerse a Vingegaard y, llegando al ecuador de la carrera, lo estaba consiguiendo. Pero todo se acabó de la peor de las maneras.

La imagen de Juan Ayuso retorciéndose de dolor en el suelo tras verse involucrado en una dura caída.#ParisNice pic.twitter.com/LiSyGI5nvl — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 11, 2026

A falta de 45 kilómetros para la meta de Uchon, en la cuarta etapa, Ayuso no podía más. Después de caerse y pese a que trató de aguantar sobre la bicicleta y llegar a la meta, ponía el pie en tierra y se tiraba al suelo. El español se retorcía de dolor en el arcén mientras esperaba a ser asistido por su equipo y, cuando llegaba el coche del Lidl-Trek, se subía a él poniendo fin a su aventura en esta París-Niza.

Se acababan sus opciones de ganar una carrera a la que llegaba con muchas expectativas. De hecho, estaba cumpliéndolas como líder de la París-Niza aventajando a su principal rival en 17 segundos. Con su abandono, Vingegaard se vistió de líder. El danés, vigente campeón de la Vuelta a España, ganó en Uchon atacando a un kilómetro del final y aventajando en 41 segundos a Daniel Felipe Martínez, al que saca ya 52″ en la general.