Oficial: Lidl-Trek anuncia el fichaje de Ayuso hasta 2030

Lidl-Trek ha oficializado este jueves lo que era un secreto a voces. Juan Ayuso firma por el equipo estadounidense hasta 2030, una vez que ha puesto fin a su vínculo con el UAE Emirates. El ciclista español ficha por un equipo que quiere ser la alternativa a los tres grandes del pelotón, donde se convertirá en el líder absoluto y podrá competir por las grandes carreras de tres semanas. En un comunicado, Lidl-Trek ha anunciado el fichaje, esperado desde que se anunciara en la Vuelta a España la salida del alicantino.

«¡Nos complace anunciar que Juan Ayuso ha firmado un contrato de cinco años con Lidl-Trek! ¡Bienvenido al equipo, Juan!», señala el equipo en sus redes sociales. Por su parte, el ciclista se ha pronunciado también: «¡Estoy supermeocionado! ¡Gracias, Lidl-Trek! Vamos».

De esta forma, se pone fin a uno de los culebrones del pelotón. Sucede en pleno Mundial, que se está celebrando en Kigali (Ruanda) y donde el ya ciclista del Lidl-Trek lidera a la selección española de Alejandro Valverde. Allí buscará competir contra el gran favorito, Tadej Pogacar por el arcoíris y será ya a partir del próximo curso cuando el español tratará de competir con él, con Evenepoel y con Vingegaard por los grandes triunfos, en las filas del conjunto estadounidense.

El fichaje de Ayuso por el Lidl-Trek, según desvela el propio equipo, refleja las «ambiciones» que tienen los norteamericanos por convertirse «a largo plazo» en «el mejor equipo del pelotón». Una tarea nada sencilla, pero que con la llegada del español supone un paso al frente de cara a colocarse como un aspirante a competir contra UAE, Visma y Red Bull-BORA.

Ayuso ficha por Lidl-Trek