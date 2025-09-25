Oficial: Lidl-Trek anuncia el fichaje de Ayuso hasta 2030
Lidl-Trek anuncia el fichaje de Juan Ayuso, que firma por cinco temporadas, hasta 2030, tras finalizar su vinculación con el UAE Emirates
El conjunto estadounidense afirma que su llegada muestra "las ambiciones" para convertirse en "el mejor equipo del pelotón"
Ayuso también se rebela en la Vuelta: supera a Romo para ganar en Los Corrales de Buelna
Lidl-Trek ha oficializado este jueves lo que era un secreto a voces. Juan Ayuso firma por el equipo estadounidense hasta 2030, una vez que ha puesto fin a su vínculo con el UAE Emirates. El ciclista español ficha por un equipo que quiere ser la alternativa a los tres grandes del pelotón, donde se convertirá en el líder absoluto y podrá competir por las grandes carreras de tres semanas. En un comunicado, Lidl-Trek ha anunciado el fichaje, esperado desde que se anunciara en la Vuelta a España la salida del alicantino.
«¡Nos complace anunciar que Juan Ayuso ha firmado un contrato de cinco años con Lidl-Trek! ¡Bienvenido al equipo, Juan!», señala el equipo en sus redes sociales. Por su parte, el ciclista se ha pronunciado también: «¡Estoy supermeocionado! ¡Gracias, Lidl-Trek! Vamos».
De esta forma, se pone fin a uno de los culebrones del pelotón. Sucede en pleno Mundial, que se está celebrando en Kigali (Ruanda) y donde el ya ciclista del Lidl-Trek lidera a la selección española de Alejandro Valverde. Allí buscará competir contra el gran favorito, Tadej Pogacar por el arcoíris y será ya a partir del próximo curso cuando el español tratará de competir con él, con Evenepoel y con Vingegaard por los grandes triunfos, en las filas del conjunto estadounidense.
El fichaje de Ayuso por el Lidl-Trek, según desvela el propio equipo, refleja las «ambiciones» que tienen los norteamericanos por convertirse «a largo plazo» en «el mejor equipo del pelotón». Una tarea nada sencilla, pero que con la llegada del español supone un paso al frente de cara a colocarse como un aspirante a competir contra UAE, Visma y Red Bull-BORA.
Ayuso ficha por Lidl-Trek
«Lidl-Trek se complace en anunciar que el talento español de 23 años Juan Ayuso ha firmado un contrato de cinco años con el equipo», comienza diciendo el comunicado en el que el equipo anuncia la llegada del alicantino. Continúan destacando los méritos del español en sus inicios, además de lo logrado hasta ahora.
«Ayuso irrumpió en la escena ciclista en 2022 al subir al podio final de la Vuelta a España en su debut en una Gran Vuelta. Al año siguiente, volvió a tener una gran actuación, terminando cuarto en la general y llevándose el maillot blanco como mejor ciclista joven», desvelan.
Lidl-Trek define a Ayuso como «un talentoso contrarrelojista y escalador», además de afirmar que «ya ha demostrado ser uno de los corredores de etapas más emocionantes del pelotón». «Su palmarés incluye victorias generales en la Vuelta al País Vasco y la Tirreno-Adriático, dos victorias de etapa en la Vuelta a España, una victoria de etapa en el Giro de Italia y cuatro triunfos en contrarreloj», apuntan.
«Su llegada refuerza las ambiciones de Lidl-Trek en materia de carreras por etapas y supone un paso clave en el objetivo a largo plazo del equipo de convertirse en el mejor equipo del WorldTour», señalan al final del mensaje en el que anuncian su fichaje.
Temas:
- Ciclismo