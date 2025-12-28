Ridículo de la ‘Batalla de los Sexos’ del tenis: Sabalenka pierde contra Kyrgios en una pista más pequeña

La anunciada como Batalla de los Sexos del tenis entre la mejor jugadora del mundo, Aryna Sabalenka, y el casi retirado Nick Kyrgios, que en 2025 había jugado cuatro partidos, ha sido un auténtico bochorno. Se trataba de un partido de exhibición que buscaba reducir las diferencias físicas entre hombres y mujeres, pero que no lo han conseguido. El tenista australiano ha ganado en dos sets, por 6-3 y 6-3, aunque lo más llamativo no ha sido eso, sino que la bielorrusa ha jugado en una pista más pequeña que su rival.

Sabalenka y Kyrgios protagonizaban un partido de lo más llamativo, que no se celebraba desde 1992, cuando Martina Navratilova se midió a Jimmy Connors. Antes, Margaret Court y Billie Jean King se midieron por separado a Bobby Riggs, en 1973. Los precedentes eran dos victorias para los hombres y una para las mujeres, puesto que King ganó por tres sets a cero su partido. Ahora, ambos tenistas se medían en Dubái, en una pista que contaba con la presencia de 17.000 espectadores.

Para el choque, se tomaron una serie de medidas que hicieron de la exhibición algo bochornoso. Aunque Sabalenka y Kyrgios se lo tomaron como un evento festivo, con muy buena sintonía entre ambos, lo cierto es que las reglas especiales que se llevaron a cabo, como reducir el lado de la pista en el que jugaba la bielorrusa, provocaron que el australiano jugase, por momentos, prácticamente andando. Apenas se esforzaba por moverse y, aun así, ganó.

Irrelevante el marcador e irrelevante el reclamo. La Batalla de los Sexos no fue tal. No hubo ni cuestión ni debate. La presunta capacidad de que en el tenis el hombre y la mujer puedan competir a niveles similares se quedó al margen de la discusión en cuanto la organización estableció normas especiales para este cara a cara. Beneficiosas para Sabalenka, para establecer cierto equilibrio y que hubiera competición.

Kyrgios arrasa a Sabalenka

La pista donde jugó la mejor jugadora del mundo, actual número 1 del ranking WTA, y que viene de sobresalir en este 2025 una vez más, era más pequeña que en la que se movía Kyrgios. El australiano, por su parte, lleva tiempo al margen de la competición. De hecho, está actualmente en el puesto 671 del ranking ATP, tras jugar sólo cinco partidos en el circuito este año, ganando sólo uno de ellos.

No volvió a saltar a una cancha desde el Masters 1.000 de Miami, donde ganó su único encuentro de la temporada, ante Mackenzie McDonald, perdiendo en segunda ronda contra Khachanov. Hasta este domingo, cuando ha disputado el duelo contra Sabalenka en el que se ha impuesto con relativa facilidad,por 6-3 y 6-3.

Sabalenka SMOKES the winner past Kyrgios 😮‍💨 pic.twitter.com/sDvpo3qucj — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

La ‘Batalla de los Sexos’ fue un bochorno

No hubo pulso entre Kyrgios y Sabalenka, en un duelo sin ritmo, sin intensidad, con dos jugadores, especialmente el australiano, pausado, sin aceleración. Le bastó con cierto tino en el servicio al jugador de la ATP para plasmar su superioridad. Y eso que cada tenista contaba con tan solo un intento al saque.

«Me he sentido genial. Creo que mantuve el tipo. Tuvo dificultades en algunos momentos y le vi tenso. El partido fue de gran nivel con golpes buenos. Me moví hacia la red e hice dejadas. Disfruté del espectáculo. Creo que la próxima vez que juegue contra él ya sabré la táctica», explicó Sabalenka en la pista. «Conozco sus puntos débiles. Será un mejor partido», añadió.

«Me encantaría una revancha. Es un desafío para mí misma. Me gustaría volver a jugar», reconoció la bielorrusa. «Jugar contra un chico es diferente. Todo es más rápido. Espero tener una buena recuperación y estar lista para la temporada», señaló la número uno del mundo.

Por su parte, Kyrgios reveló que «fue un partido difícil», a pesar de que su victoria pareció de lo más cómoda. «Es una competidora increíble y una gran campeona. Ha ganado varios Gran Slam. Era una gran oportunidad. Tuve que concentrarme porque pegaba golpes increíbles. Me encantaría volver a jugar con ella y demostrarle lo que me queda. No me siento ganador esta noche. Es un espectáculo ver a alguien como Aryna aquí. Es un gran paso adelante para el tenis», dijo el polémico jugador australiano.