La batalla de los sexos vuelve al tenis 33 años después: en Dubai con Sabalenka y Kyrgios

Hace décadas nació un polémica artificial. ¿Quién ganaría en un partido entre tenistas masculinos y femeninos? En 1973 Billie Jean King derrotó a Bobby Riggs, quién meses antes había vencido a Margaret Court. La serie la cerraron Jimmy Connors y Martina Navratilova en 1992 con victoria para el estadounidense. A finales de diciembre, 33 años después, Sabalenka y Kyrgios volverán a reeditar aquel patrón con un partido en Dubai.

Jugarán en una pista bajo techo en la Coca-Cola Arena, que tiene capacidad para 17.000 personas. «Siento un gran respeto por Billie Jean King y por todo lo que ha aportado al tenis femenino. Me enorgullece representar al tenis femenino y formar parte de esta versión moderna del icónico partido de la Batalla de los Sexos. Respeto mucho a Kyrgios y su talento, pero que no quepa duda: estoy lista para darlo todo», dijo la número uno del mundo.

Kyrgios tampoco ocultó su emoción por el desafío que supone enfrentarse a Sabalenka. «Cuando la número uno del mundo te reta, aceptas el desafío. Tengo un enorme respeto a Sabalenka, es una jugadora formidable y una verdadera campeona», dijo. Sabalenka es vigente campeona de Wimbledon y US Open, mientras que Kyrgios está alejado de su mejor nivel y ocupa el 652º puesto del ranking.