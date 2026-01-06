Alineación del Barcelona contra el Athletic: Lamine Yamal es la incógnita

La incógnita de la alineación del Barcelona para medirse al Athletic Club de Bilbao en la semifinal de la Supercopa de España es Lamine Yamal. La estrella azulgrana está entre algodones y no ha entrenado junto al grupo en la última sesión previa al partido. El que seguro será titular es Joan García que también disputará este torneo que el año pasado fue el gran inicio de Szczesny como blaugrana.

El Barcelona se mide en Jedah al Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa de España. Un partido que decidirá al primer finalista de este torneo en el que es el primer título de la temporada. El equipo de Hansi Flick quiere empezar el 2026 igual que ya inició el 2025.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Joan García. El portero catalán llega a esta Supercopa de España después de cuajar su mejor partido como blaugrana en el derbi catalán ante el Espanyol.

En la defensa del Barcelona tampoco se esperan novedades frente al Athletic Club de Bilbao. Los laterales estarán formados por Koundé y Balde. Y la pareja de centrales estará formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona vuelve Pedri a ser titular. Junto al canario volverá a jugar un Eric García que ya se ha hecho fijo en los onces de Hansi Flick.

Y la incógnita de la alineación del Barcelona está en Lamine Yamal. La estrella culé está entre algodones y es duda hasta el final. Aunque se espera que pueda jugar sin problemas. Si no es de la partida, su sitio lo ocupará Fermín López. El resto del ataque estará formado por Rashford, Raphinha y Ferran Torres.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Athletic en la semifinal de la Supercopa de España este miércoles en Arabia Saudí: Joan García; Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Balde; Eric García, Pedri; Rashford, Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.