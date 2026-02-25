Poca gente lo sabe, pero uno de los grandes ajedrecistas del siglo XVI fue un sacerdote español

Cuando se repasan los orígenes del ajedrez moderno, el foco suele situarse en campeones contemporáneos o en torneos del siglo XX. Sin embargo, más de trescientos años antes de que existiera un campeonato mundial oficial, un clérigo extremeño ya era considerado el mejor jugador de su tiempo.

Se llamaba Ruy López de Segura y su figura resulta clave para entender la evolución del ajedrez en Europa.

Ruy López de Segura, el sacerdote español que fue uno de los grandes ajedrecistas del siglo XVI

Ruy López, nacido en Zafra (Badajoz) hacia 1530, fue sacerdote, humanista y estudioso de las letras. Según recoge ChessBase en un reportaje dedicado a su trayectoria, el religioso se convirtió en una referencia internacional del ajedrez en plena efervescencia del Renacimiento, cuando el juego comenzaba a adoptar reglas más cercanas a las actuales.

También el portal Palacio de Pioneros subraya su origen extremeño y su formación intelectual, que le permitió abordar el ajedrez desde una perspectiva analítica poco habitual en la época.

Ruy López de Segura y la revolución del ajedrez moderno en el siglo XVI

El siglo XVI fue decisivo para la configuración del ajedrez moderno. En ese contexto, Ruy López destacó no solo como jugador, sino como teórico.

En 1561 publicó en Alcalá de Henares el tratado Libro de la invención liberal y arte del juego del axedrez, considerado uno de los primeros manuales sistemáticos sobre el juego en Europa.

La obra no se limitaba a describir movimientos, sino que analizaba aperturas y planteaba principios estratégicos. Su tratado ayudó a ordenar y difundir conocimientos que hasta entonces circulaban de manera fragmentaria. Este enfoque contribuyó a consolidar el ajedrez como disciplina intelectual y no solo como entretenimiento cortesano.

La Apertura Española o Ruy López, legado inmortal del ajedrecista extremeño

Uno de los aspectos más conocidos del legado de Ruy López de Segura es la apertura que lleva su nombre: la Apertura Española o Ruy López. Aunque el movimiento inicial ya era conocido, fue él quien lo estudió y lo popularizó en su tratado, otorgándole un marco teórico que marcaría la historia del ajedrez.

Esta apertura, que comienza con 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5, se convirtió en una de las estructuras más influyentes y estudiadas del ajedrez. Su profundidad estratégica ha hecho que siga empleándose siglos después en competiciones de alto nivel, lo que demuestra la vigencia de las ideas formuladas en el siglo XVI.

El sacerdote extremeño considerado primer campeón mundial oficioso de ajedrez

Más allá de su faceta como teórico, Ruy López de Segura fue un jugador dominante en su tiempo. Según Palacio de Pioneros, en 1557, el rey Felipe II, lo invitó a su corte para celebrar un torneo contra dos maestros italianos. Durante años fue considerado el jugador más fuerte de Europa.

El reconocimiento alcanzó tal dimensión que muchos historiadores lo señalan como el primer «campeón mundial» oficioso de ajedrez, en una época en la que no existía un sistema formal de títulos.

El Periódico Extremadura, que recientemente recordó el 500 aniversario de su nacimiento, destaca su condición de pionero mundial del ajedrez y su relevancia histórica para la región y para el deporte en general.

Su figura, a medio camino entre la vida religiosa y la excelencia competitiva, ilustra cómo el ajedrez se convirtió en el Renacimiento en un campo de prestigio intelectual.

En octubre de 2025 se publicó el libro Ruy López de Segura, la cara oculta del tablero, una obra dedicada a profundizar en la vida y el legado del célebre ajedrecista renacentista.

El libro está firmado por los hermanos gemelos Daniel Gragera Ledesma y Francisco de Asís Gragera Ledesma, quienes desempeñan respectivamente los cargos de presidente y secretario general de la Agrupación de Ajedrez Ruy López de Zafra.

La obra ofrece un estudio detallado y documentado que permite conocer con mayor rigor histórico la trayectoria personal e intelectual de Ruy López de Segura, figura clave en la evolución teórica del ajedrez moderno.