Descubrimiento insólito en la Isla de Pascua: aparece un nuevo moai en un lago (y es el primero de la historia)

La construcción de los moais de la Isla de Pascua es uno de los grandes misterios de la arqueología y acaban de descubrir un nuevo integrante de la colección. Por increíble que parezca, han hallado una escultura en el fondo de un lago que hoy está seco.

Lo más llamativo es que se trata de la primera vez que encuentran un moai en esas condiciones. El descubrimiento se produjo en el cráter volcánico de Rano Raraku, la principal cantera donde los antiguos habitantes de Rapa Nui tallaron las figuras.

Según un estudio recogido por la Universidad de Arizona, este moai se encontraba tumbado boca arriba en el lecho del lago, un hecho que lo convierte en el primero que aparece en un lugar donde antes había agua.

Arqueólogos descubren el primer moai de la historia oculto en un lago seco

La estatua apareció en el interior de una zona pantanosa del cráter de Rano Raraku, una región donde se concentra gran parte de la producción de moai de la isla.

Allí se han identificado cientos de esculturas, muchas de ellas aún parcialmente enterradas o inacabadas. Lo importante del hallazgo es el lugar donde se ha realizado.

Los arqueólogos creían que todas las estatuas conocidas estaban situadas en tierra firme. Nunca se había documentado un moai en el fondo de un lago o en terrenos que hubieran estado cubiertos por agua.

El descubrimiento se produjo cuando científicos que estudiaban los sedimentos y la vegetación del área observaron la silueta de la escultura entre el barro y los restos de vegetación.

El problema era que, durante años, el lago había ocultado completamente la figura, lo que explica por qué no había sido detectada en exploraciones anteriores.

Descubren una estatua moai en Rapa Nui más pequeña el resto de esculturas

Una de las grandes preocupaciones de los arqueólogos es que los moais acaben desapareciendo. Por ello, poder analizar una estatua tan singular es una gran noticia. Por ejemplo, esta destaca por ser mucho más pequeña que la mayoría.

Mientras algunas de estas figuras pueden alcanzar decenas de toneladas y varios metros de altura, la estatua encontrada en el lago tiene dimensiones más reducidas.

En la Isla de Pascua se han registrado más de mil moai tallados por la cultura rapanui, la mayoría esculpidos en toba volcánica procedente precisamente de Rano Raraku.

El hecho de que esta estatua aparezca en una zona que estuvo cubierta de agua durante mucho tiempo refuerza la posibilidad de que aún queden piezas ocultas en áreas que no se han investigado en profundidad.

Por qué encontrar nuevas esculturas cambia lo que sabíamos de la Isla de Pascua

El descubrimiento también ha sorprendido porque muchos especialistas pensaban que prácticamente todos los moai de la isla ya habían sido identificados y catalogados.

La aparición de esta nueva estatua demuestra que el paisaje arqueológico de la Isla de Pascua todavía guarda alguna sorpresa.

Además, el hecho de que el moai estuviera oculto en el fondo de un lago seco sería la prueba de que los cambios ambientales pueden revelar restos arqueológicos desconocidos.

La sequía y las transformaciones del terreno dejan al descubierto estructuras que permanecieron invisibles durante siglos.