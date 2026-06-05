Las obras de un colector de aguas en una avenida de Badajoz desentierran 27 esqueletos de una necrópolis islámica

La modernización urbana de Badajoz ha tropezado de nuevo con su pasado medieval de forma sorprendente. Durante los trabajos de renovación de la red de saneamiento en la céntrica avenida de Huelva, los operarios han localizado los restos de una extensa necrópolis islámica.

Hasta la fecha, los arqueólogos han documentado 27 esqueletos que datan del siglo XI, confirmando la riqueza histórica que aún oculta el subsuelo de la antigua Batalyaws.

Hallazgo de un cementerio musulmán del siglo XI bajo el asfalto de la avenida de Huelva en Badajoz

La Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura ha confirmado la relevancia de este descubrimiento arqueológico.

Los trabajos, centrados en la mejora del abastecimiento y saneamiento de aguas, han dejado al descubierto una necrópolis extramuros que los expertos sitúan cronológicamente en el periodo de las taifas.

Los arqueólogos ya han realizado el estudio antropológico in situ de 27 cuerpos. Estos restos óseos no aparecen de forma aislada, sino que se presentan estratificados en varios niveles, lo que sugiere una ocupación prolongada de este espacio funerario durante siglos.

Una vez concluida la documentación detallada en el lugar del hallazgo, los operarios trasladaron los restos a los almacenes del Museo Arqueológico de Badajoz. Allí, los técnicos realizarán estudios de ADN y pruebas de carbono-14 para determinar con precisión la dieta, el origen y las posibles enfermedades de esta población medieval.

¿Qué secretos revelan la necrópolis de la antigua Batalyaws?

Los expertos Juan Carlos Aguilar y Carmen Martín, arqueólogos de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio, lideran la inspección de la zona afectada, tal y como informa El Periódico de Extremadura.

La principal hipótesis técnica indica que este yacimiento es una prolongación de la Maqbara (cementerio musulmán) hallada hace 25 años durante la construcción del estacionamiento de Menacho, en el baluarte de Santiago.

El rito funerario observado confirma la identidad de los individuos: los cadáveres se encuentran depositados en posición de decúbito lateral y con la cara orientada hacia el sureste, mirando a La Meca.

Este hallazgo en la avenida de Huelva, cerca del cruce con Santa Marina, permite reconstruir mejor los límites de la ciudad islámica. En aquella época, las normas religiosas y de salubridad obligaban a situar los cementerios fuera de las murallas para mantener la pureza del espacio urbano.

Protocolos de excavación y el futuro de las obras de saneamiento en Badajoz

La empresa Aqualia, concesionaria del servicio de agua, ejecuta estas obras que alcanzan en algunos puntos los 7 metros de profundidad.

A pesar del valor del hallazgo, el Ayuntamiento de Badajoz mantiene el plan de transformar la vía en una plataforma única para mejorar la movilidad peatonal. No obstante, la normativa de Patrimonio exige una supervisión arqueológica constante.

La Junta de Extremadura ha dado instrucciones claras. Mientras los arqueólogos identifican la extensión completa de los restos y evalúan los costes de una excavación total, las obras pueden continuar en las áreas no afectadas por los enterramientos.

Los técnicos no descartan la aparición de nuevos esqueletos a medida que avancen las zanjas de canalización, lo que podría ampliar aún más el conocimiento sobre los antepasados ​​de la actual capital pacense.