Bombazo arqueológico: las obras del metro de Málaga destapan la mayor necrópolis romana de la historia con 700 tumbas

Cuando se hacen obras que suponen un gran movimiento de tierra, siempre se espera encontrar huesos o restos que confirmen lo que ya se sabe, pero en este caso el subsuelo malacitano ha sorprendido a todos.

La ampliación de la Línea 2 del Metro de Málaga no ha revelado una tumba aislada ni unos pocos fragmentos, sino una enorme necrópolis romana con casi 700 enterramientos datados entre los siglos II y IV d.C.

Las obras han triplicado todas las previsiones iniciales y obligan a replantear lo que se sabía sobre los límites urbanos de la Málaga romana. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha ordenado ampliar la intervención arqueológica, lo que condiciona el calendario de ejecución del tramo Guadalmedina-Hilera.

Así luce la necrópolis romana con 700 tumbas hallada bajo el metro de Málaga

El cementerio ocupa una franja continua de casi 400 metros entre la avenida de Andalucía y la calle Hilera. Su densidad ha sorprendido a los arqueólogos, pues cada capa que retiran deja al descubierto nuevos enterramientos debajo.

Hasta ahora se pensaba que esta zona había sido ganada al mar a partir de época musulmana, lo que explicaba la ausencia de restos romanos. El cementerio sugiere que existió un área suburbana conectada con la ciudad mediante una posible vía sepulcral.

La variedad de ritos funerarios documentados es inusual. Coexisten tumbas de incineración y de inhumación en el mismo espacio. Los arqueólogos han identificado tumbas de bastidor cubiertas con tégulas, fosas simples, sarcófagos de plomo y madera, mensas funerarias con delimitación de mortero y enterramientos perinatales de bebés en ánforas completas. También han aparecido recintos funerarios de mampostería con cimentaciones de cantos rodados, atribuidos a las clases altas de la antigua Malaca.

El volumen de tumbas ha condicionado el calendario de obras. Las primeras catas documentaron 274 enterramientos, pero entre diciembre y abril la cifra no ha parado de crecer hasta superar las 600 tumbas estudiadas y datadas.

La siguiente fase, que debía centrarse en la ejecución de la losa de cubierta del túnel, tendrá que esperar a que concluya la intervención arqueológica. Las tumbas y restos más singulares se trasladarán al futuro espacio museístico vinculado a la estación Guadalmedina.

Cómo estudian los arqueólogos los restos óseos de la necrópolis romana de Málaga

Los huesos extraídos de la necrópolis de la calle Hilera pasan por un proceso científico que combina la antropología física, la medicina forense y la arqueometría. El primer paso es la limpieza con agua destilada y cepillos de cerdas blandas, seguida de un secado lento a la sombra para evitar grietas. Cada fragmento recibe un código único para no perder su contexto arqueológico.

A partir de ahí los especialistas determinan el perfil biológico de cada individuo. La pelvis y el cráneo permiten estimar el sexo. La erupción dental y la unión de las epífisis de los huesos largos revelan la edad en el caso de los niños. La longitud del fémur o la tibia permite calcular la estatura mediante fórmulas matemáticas.

El análisis químico aporta información sobre la dieta y el origen geográfico. El carbono y el nitrógeno del colágeno óseo indican si el individuo comía más carne, pescado o vegetales. El estroncio y el oxígeno determinan si era local o había migrado desde otra región. La datación por carbono 14 fija la fecha de muerte con precisión.