El Prado y el Reina Sofía sobre el ‘Guernica’: «¿Realmente hay un interés por el arte o es una instrumentalización con fines cortoplacistas?»

Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía, y Miguel Falomir, director del Museo del Prado, comparten la misma opinión con respecto a la polémica alrededor del Guernica de Picasso, tras la petición de la obra por parte del Gobierno del País Vasco. Se trata de un asunto «politizado» con un relato «absolutamente desquiciado», han subrayado ambos en una conversación que han compartido con motivo del Día de los Museos.

El Ejecutivo vasco, recordemos, pidió hace unas semanas que el Guernica de Picasso se trasladara al Museo Guggenheim de Bilbao para conmemorar el aniversario del bombardeo de la Legión Cóndor de la localidad del mismo nombre durante la Guerra Civil de España. Los jefes de Conservación del Museo Reina Sofía, donde está la obra desde 1992, año en el que se inauguró el nuevo centro de arte en Madrid, desaconsejaban «rotundamente» su préstamo por motivos de conservación. «Las vibraciones inevitables en los transportes de obras de arte pueden provocar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros», decía el informe sobre el estado de la obra del Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía.

Segade ha afeado esa «politización» del cuadro que, a su juicio, es un relato «absolutamente desquiciado» y que impide que se «discutan» otros asuntos como, por ejemplo, «a qué museo del País Vasco, en el caso de que se pudiese mover y no provocase un problema de conservación» se podría llevar el Guernica.

«Realmente podríamos discutir de otro tipo de asuntos absolutamente fascinantes con respecto a la representación del Guernica. Pensando en a qué museo del País Vasco, en el caso de que se pudiese mover y no provocase un problema de conservación, ¿a qué museo del País Vasco debería ir? Porque también ha habido muchas voces críticas y, francamente, yo también lo pienso. ¿Por qué el Guggenheim?», ha comentado.

De todos modos, Segade ha zanjado el tema asegurando que «no hay un espacio de debate» que no esté «contaminado» por la politización».

«¿Realmente hay un interés por el arte?»

En la misma línea, Falomir se ha referido a «las injerencias políticas» para preguntarse cuál es la razón que hay tras la petición de que la obra vaya al País Vasco. «¿Cuál es la razón?, es decir, ¿realmente hay un interés por el arte o se trata de una instrumentalización con unos fines muy cortoplacistas? A mí lo que más me preocupa, sobre todo, es la lectura tan prosaica que se hace del Guernica, como si fuera poco menos que una fotografía tomada desde un avión de la Legión Cóndor, es decir, es una visión tan pedestre de una obra de arte de esta magnitud que es para hacérselo mirar», ha reflexionado.

Por otro lado, Segade ha recalcado que a la pinacoteca no se le ha hecho ninguna «petición oficial» para que el Guernica se traslade l País Vasco, mientras que el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, ha afirmado que el cuadro está donde «tiene que estar» y que ellos no lo van a pedir.

«El Guggenheim no ha hecho ningún gesto de petición de la obra, no nos ha llegado ninguna petición oficial. Para mí lo más triste es que, en los ya casi 30 años que lo tenemos, lo que nos indica es que hay un empobrecimiento precisamente de esas condiciones técnicas. Recuerdo, en un momento dado, que los políticos vascos acusaban al museo de politizado por simplemente difundir un informe técnico», ha detallado Segade.

«No quiero minimizar el problema de la lectura política, pero precisamente nunca hice declaraciones sobre esto, no porque nadie nos haya preguntado, porque al museo se lo ha preguntado todo el mundo. Pero precisamente por una razón muy básica: a este museo no se le ha solicitado el Guernica», ha explicado Segade. Además, ha precisado que cuando el Guggenheim lo solicitó la primera vez, en 1997, lo hizo «por los cauces convencionales y técnicos» que permiten decidir si se presta o no.

«El Guernica está maravillosamente bien en el Reina Sofía»

«Los cauces que le dan al patronato precisamente la autoridad de decidir si un cuadro, una obra del museo, es prestada o no legítimamente. Esa es la ley, quiero decir, en principio no lo puede prestar un presidente, más allá del presidente del patronato del museo», ha añadido Segade.

Por su parte, Falomir ha asegurado que el Prado «no va a pedir» el cuadro de Picasso. «¿Cómo no nos vamos a llevar bien?», le ha interrumpido Segade en tono de broma. «El Guernica está maravillosamente bien en el Reina Sofía y de ahí no me muevo. Es decir, me parece que es el sitio donde debe estar», ha continuado Falomir.

Tanto Falomir como Segade han participado en una charla este lunes 18 de mayo con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, cuando se han unido en el Reina Sofía para abordar diversos temas como los lazos que unen ambas instituciones y la «rivalidad», sus situaciones financieras o los visitantes de cada pinacoteca.