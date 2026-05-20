Acuerdo en Más Madrid: Mónica García será rival de Ayuso y Delgado candidato al Congreso

Más Madrid ha cerrado su crisis interna con un acuerdo que despeja el camino hacia las primarias autonómicas de 2027. La ministra de Sanidad, Mónica García, encabezará una lista de unidad en la que la actual portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ocupará el segundo puesto y Emilio Delgado el tercero. El pacto incluye además que Delgado formará parte de la lista de Más Madrid al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, cerrando así las semanas de tensión que habían enfrentado públicamente a ambos dirigentes.

El acuerdo pone fin a una crisis que estalló a finales de abril, cuando la tensión soterrada dentro de la organización saltó a la opinión pública tras un tenso cruce entre García y Delgado en un programa de televisión. Él apostaba por ampliar el censo de votantes en las primarias a todos los simpatizantes, mientras que la ministra defendía que el proceso quedara reservado a los militantes, tal y como recogen los estatutos del partido aprobados en 2025. Ese choque abrió un debate que ocupó la agenda informativa durante días y que el propio partido trató de cerrar en privado.

Tras varias semanas de conversaciones, ambas partes retomaron las negociaciones la semana del 2 de mayo y lograron rebajar la intensidad del conflicto. El resultado es una lista «acordada con las distintas sensibilidades» de la formación, según fuentes internas, que consideran que el proceso ha dejado al partido «fortalecido» y ha demostrado que en Más Madrid «cabe todo el mundo».

El acuerdo también proyecta una mirada hacia la política nacional. El pacto designa a tres nombres como referentes de cara a una hipotética lista al Congreso de los Diputados —Más Madrid concurrió en 2023 bajo la coalición Sumar—: la diputada Tesh Sidi, el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, y el propio Delgado.

En cuanto al calendario, el plazo de inscripción de candidaturas se abrirá del 1 al 15 de junio. Las listas definitivas se publicarán el 19 de ese mes, cuando se sabrá si la candidatura de unidad de García tiene algún rival. Las votaciones tendrán lugar entre el 4 y el 6 de julio, y los resultados se conocerán el día 8.

Con este acuerdo, Más Madrid se prepara para plantarle cara a Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas de 2027 y para intentar revalidar el gobierno de coalición en la Comunidad. «Estamos listos para pelear la Presidencia de la Comunidad de Madrid», subrayaron fuentes de la formación, que aspiran a poner fin a más de tres décadas de dominio del PP en la Real Casa de Correos.