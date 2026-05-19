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El conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad que dirige, Mónica García, entra en una nueva fase de tensión con la continuidad de la huelga médica, que ya alcanza su quinta semana de protestas y suma cuatro semanas de paros previos en lo que va de año. Los sindicatos mantienen el pulso frente a lo que califican de «resistencia» del Gobierno y denuncian que Sanidad hace «caso omiso» a sus reivindicaciones. Además, acusan a la ministra Mónica García de haber «traicionado» al colectivo médico, llegando incluso a reclamar su dimisión.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha defendido este lunes, al inicio de la quinta semana de huelga contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, la necesidad de mantener la protesta ante la falta de avances en la negociación. «No nos vamos a rendir. Contra su resistencia, nuestra tenacidad y convicción», ha señalado.

En declaraciones a los medios, Ojeda ha subrayado que el sindicato no contempla dar por finalizada la huelga debido a la ausencia de interlocución efectiva con el Ministerio. «Tenemos que seguir con la huelga por la negativa del Ministerio a hablar. No sabemos qué tiene realmente en mente ni qué salida espera encontrar para este conflicto, pero no vamos a renunciar a nuestros objetivos», ha afirmado.

Entre esas reivindicaciones se encuentran una regulación específica de la profesión médica, un modelo de jornada laboral que evite situaciones de «explotación», una clasificación profesional «justa» y una revisión del sistema de guardias obligatorias para que computen en la jubilación.

Pedro Sánchez «que mueva ficha»

La médico y especialista en cardiología en el Hospital de Cruces Elisabete Alzola, que ha actuado como portavoz de los facultativos concentrados esta semana en el recinto hospitalario vizcaíno, ha pedido al presidente del Gobierno central, «Pedro Sánchez, o alguien que mueva ficha, les escuche y les dé voz» para negociar sus reivindicaciones.

Los médicos han iniciado así una nueva huelga, la cuarta en lo que va de año, en demanda de un estatuto marco, en el que los propios médicos sean los que negocien sus condiciones».

En una concentración desarrollada en el hospital de Cruces, la médico que ha actuado como portavoz ha reconocido que «de momento» la situación «está sin solución», ha incidido en que siguen en huelga porque no «han conseguido una sola solución» y ha recordado que lo que exigen a nivel nacional es un estatuto de marco propio a fin de que los médicos sean las personas que negocian sus condiciones y «no otra serie de sindicatos que no representan a los médicos».

Así, desde Aragón, los médicos y facultativos han iniciado este lunes una nueva semana de huelga para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto propio y que contemple las condiciones de trabajo específicas de la profesión, con un seguimiento del 80% en hospitales y el 50% en centros de salud, según trasladan, y que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón estima en un 9,75% durante la jornada de mañana.

Se trata de la cuarta convocatoria de huelga por este motivo celebrada este año y la séptima desde junio de 2024, y en todo momento se han mantenido las mismas cifras de apoyo, evidenciando el rechazo unánime al texto.

Los sindicatos médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET), convocantes de la protesta, han resaltado que estos paros se están desarrollando en toda España y tienen reclamaciones distintas a las presentadas al Gobierno de Aragón.

Así, han agradecido al nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, su disposición «para hablar con los médicos las cosas que competen a los médicos» y han mostrado su confianza en que el proceso abierto «conseguirá abrir algunos de los problemas más graves de nuestro colectivo y mejorar la atención sanitaria en nuestra comunidad».

Por el contrario, han lamentado que las negociaciones con la ministra de Sanidad, Mónica García, «están completamente bloqueadas, sin ningún contacto desde abril y ninguna reunión anunciada» y han subrayado «la responsabilidad única del Ministerio para solucionar un conflicto que sufren los pacientes».