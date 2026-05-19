Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El Gobierno de Japón ha enviado a Reino Unido suministros de favipiravir, un antiviral desarrollado originalmente contra la gripe, para apoyar el tratamiento de pacientes relacionados con el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. La decisión supone uno de los primeros movimientos internacionales para probar terapias reutilizables frente a una enfermedad para la que todavía no existe un tratamiento específico aprobado.

El medicamento, conocido también por el nombre comercial Avigan, fue desarrollado en Japón por la farmacéutica Fujifilm Toyama Chemical y se empleó experimentalmente durante crisis sanitarias anteriores, como algunos brotes de gripe aviar y la pandemia de covid-19. Ahora, las autoridades japonesas han recurrido a sus reservas nacionales para colaborar con Reino Unido ante el aumento de la vigilancia sanitaria derivada del brote del MV Hondius.

¿Qué es el favipiravir?

El favipiravir es un antiviral de amplio espectro que actúa interfiriendo en la replicación del ARN viral. En términos simples, dificulta que determinados virus puedan multiplicarse dentro del organismo.

Aunque fue diseñado para combatir virus gripales, investigaciones previas han sugerido que podría tener actividad frente a otros virus ARN, entre ellos algunos tipos de hantavirus. Por ello, varios países lo consideran una posible herramienta experimental en situaciones de emergencia sanitaria.

¿Puede curar el hantavirus?

Por el momento, no existe una cura específica aprobada contra el hantavirus. Las principales agencias sanitarias recuerdan que el tratamiento continúa basándose en cuidados de soporte intensivo, especialmente en los casos graves con afectación respiratoria.

Los pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus suelen requerir:

Oxigenoterapia

Ventilación mecánica

Monitorización intensiva

Control hemodinámico

Atención precoz en UCI

El favipiravir no ha demostrado todavía una eficacia concluyente frente al hantavirus en ensayos clínicos amplios. Su uso actual se considera experimental o compasivo, es decir, aplicado en situaciones excepcionales cuando no existen tratamientos específicos disponibles.

¿Hasta dónde llega la investigación?

La comunidad científica mantiene abiertas varias líneas de investigación para poder demostrar su eficacia, aunque por el momento se irán viendo sus posibilidades en humanos y con este virus.

Desarrollo de antivirales reutilizables, como favipiravir o ribavirina. Investigación de anticuerpos monoclonales. Desarrollo de vacunas experimentales. Estudios sobre transmisión y mutaciones del virus Andes.

En Reino Unido, científicos trabajan ya en prototipos de vacunas, aunque advierten de que una aprobación podría tardar años.

Además, investigadores chilenos habían logrado resultados prometedores con anticuerpos capaces de neutralizar el virus en laboratorio y en modelos animales, aunque el proyecto quedó paralizado por falta de financiación antes de llegar a ensayos en humanos.

El brote del MV Hondius

El brote internacional detectado en el crucero MV Hondius ha obligado a activar protocolos sanitarios en varios países europeos y americanos. La Organización Mundial de la Salud mantiene que el riesgo global para la población sigue siendo bajo, aunque continúa la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de contactos. Sin embargo, son muchos los que han criticado a la OMS precisamente por el operativo español.