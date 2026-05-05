La OMS confirma que el crucero afectado por un brote de hantavirus desembarcará en Canarias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el crucero afectado por un brote de hantavirus desembarcará en las islas Canarias. Así lo ha trasladado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove.

«Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, llevarán a cabo una investigación epidemiológica exhaustiva y completa, una desinfección del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo», ha señalado Van Kerkhove.

El delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Anselmo Pestana, ha asegurado que no se negará a asistir al crucero porque lo considera su obligación humanitaria, porque hay españoles a bordo y porque los hospitales de las islas «están preparados». «Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario. Todo se hará bajo la guía de la Organización Mundial de la Salud», ha indicado.

Horas antes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, había adelantado que estaban negociando «entre todas las instituciones implicadas» los mecanismos de distribución de los pasajeros a sus países de origen, así como la posible escala del crucero en nuestro país. Un extremo que ya ha confirmado la OMS.

En cualquier caso, según Simón -encargado de gestionar la pandemia de coronavirus-, el crucero saldrá de Cabo Verde «sin casos», ya que serán evacuados los pacientes sintomáticos y una persona de contacto cercano de un fallecido y, por lo tanto, «a priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie».

En el caso de que, por el camino, alguno de los pasajeros se ponga enfermo, «obviamente habrá que sacarlo del barco y atenderlo en los sistemas sanitarios», ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio el director del CCAES, quien ha destacado que «en Canarias existe una unidad de tratamiento de alto nivel para pacientes infecciosos de riesgo».

No obstante, en cuanto al protocolo que debería seguir España si el crucero acaba llegando a las islas Canarias, ha explicado que en España existen mecanismos sanitarios para la acogida en puertos y aeropuertos, que dependen de la Dirección General de Sanidad Exterior del Ministerio, junto con las delegaciones del Gobierno.

«Los puertos y aeropuertos, en principio, son responsabilidad del Estado, no de las comunidades autónomas», ha explicado, reiterando que, «ahora mismo, si llega el barco a Canarias llegará sin enfermos»; y, en este caso, «lo único que hay que hacer es darles un seguimiento adecuado para asegurarse de que no desarrollen síntomas y que puedan ser personas de un riesgo muy limitado para otros».

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho este martes que están «a lo que diga» el Gobierno central y Sanidad Exterior sobre la posibilidad de que el crucero afectado por un brote de hantavirus recale en la isla, si bien ha exigido «todas las garantías» para «no crear una mayor alarma».

El origen del brote de hantavirus en el crucero de Oceanwide Expedition

La OMS ha indicado que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero. «Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco», ha explicado Maria Van Kerkhove.

El 11 de abril murió un pasajero a bordo, cuya causa de muerte no se pudo determinar durante el viaje, y cuyo cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en Santa Elena, acompañado por su esposa para la repatriación. Días después, el 27 de abril, la naviera fue informada de que la mujer había enfermado durante el viaje de regreso y había fallecido, y el 4 de mayo se confirmó en ella una variante de hantavirus. Ambos eran de nacionalidad neerlandesa.

Ese mismo día un pasajero británico enfermó de forma grave y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en la UCI de Johannesburgo en estado crítico pero estable, también con una variante de hantavirus. El 2 de mayo murió un tercer pasajero, de nacionalidad alemana, cuya causa de fallecimiento aún no se ha establecido.

Este lunes el Ministerio de Sanidad confirmó que en el crucero viajan 14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación; cinco de los pasajeros con residencia en Cataluña.