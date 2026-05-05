El crucero de lujo afectado por un brote de hantavirus sigue retenido frente a las costas de Cabo Verde. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado un segundo contagio y ya ultima junto las autoridades la evacuación de dos tripulantes con síntomas respiratorios -uno leve y otro grave- que requieren atención médica urgente.

Las autoridades sanitarias esperan que en las próximas horas se pueda realizar el traslado médico de las dos personas enfermas -dos turistas de nacionalidad británica y neerlandesa- y de una tercera relacionada con el pasajero fallecido el 2 de mayo.

Tres muertos en el barco

El 11 de abril murió un pasajero a bordo del crucero, cuya causa de muerte no se pudo determinar durante el viaje, y cuyo cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en Santa Elena, acompañado por su esposa para la repatriación. Días después, el 27 de abril, la naviera fue informada de que la mujer había enfermado durante el viaje de regreso y había fallecido, y el 4 de mayo se confirmó en ella una variante de hantavirus; ambos eran de nacionalidad neerlandesa.

Ese mismo día un pasajero británico enfermó de forma grave y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en la UCI de Johannesburgo en estado crítico pero estable, también con una variante de hantavirus confirmada. El 2 de mayo murió un tercer pasajero, de nacionalidad alemana, cuya causa de fallecimiento aún no se ha establecido.

14 españoles a bordo

Este lunes el Ministerio de Sanidad ha confirmado que en el crucero viajan 14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación; cinco de los pasajeros con residencia en Cataluña. El Ministerio mantiene un seguimiento estrecho en coordinación con la OMS y con las autoridades de Países Bajos y Reino Unido.

Posible desembarque en Canarias

El MV Hondius planea evacuar a los 149 pasajeros que continúan a bordo. La naviera propietaria del barco, la neerlandesa Oceanwide Expedition, ha reconocido que «está gestionando una grave situación médica» y estudia la posibilidad de realizar pruebas a los pasajeros y desembarcarlos en Las Palmas o Tenerife.

El Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado que mantiene el contacto con distintos organismos, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para aplicar las medidas sanitarias «basadas en la evidencia y en la evaluación de riesgos» ante esta posibilidad. El crucero partió desde el puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, siendo su destino final Canarias.

Desde la Delegación del Gobierno en Canarias se ha informado que Sanidad Exterior mantiene reuniones con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, así como con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El objetivo es realizar un «seguimiento y abordar la actuación en caso de que se tenga que producir una escala en Canarias».

Qué es el hantavirus y cuáles son sus síntomas

El hantavirus es un conjunto de virus transmitidos principalmente por roedores que pueden provocar cuadros clínicos severos en humanos, especialmente a nivel respiratorio.

Aunque los casos son relativamente raros en comparación con otras enfermedades infecciosas, su tasa de complicación hace que cualquier brote genere preocupación entre las autoridades sanitarias. En entornos cerrados como barcos, donde conviven muchas personas durante días, el seguimiento epidemiológico resulta clave para evitar la propagación.

El hantavirus se transmite principalmente a través del contacto con excrementos, orina o saliva de roedores infectados. La vía más habitual es la inhalación de partículas contaminadas que quedan suspendidas en el aire al limpiar espacios cerrados donde han estado estos animales. También puede producirse contagio al tocar superficies contaminadas y llevarse las manos a la boca, nariz u ojos, o en casos más raros, mediante mordeduras de roedores.

Entre los síntomas que provoca se encuentran fiebre, dolor muscular intenso, fatiga, dolor de cabeza, vómitos, tos seca, dificultad para respirar, presencia de líquido en los pulmones y descenso de la presión arterial.