La angustiante petición de auxilio de un influencer a bordo del crucero: «Estamos viviendo una pesadilla»

El influencer Jake Rosmarin ha hecho un llamamiento en el que ha expresado su deseo por volver a casa. El influencer es uno de los pasajeros del crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus que podría haber causado la muerte de tres personas.

«Todo lo que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa. No somos una historia, no somos titulares, somos personas», ha dicho.

«Esto comenzó como un viaje épico y ahora estamos viviendo una pesadilla. No somos solo una noticia; somos personas con familias que nos esperan», dijo entre lágrimas Rosmarin en uno de sus vídeos. El influencer ha narrado el viaje hasta que se registraron estos tres fallecidos en el crucero.

«También quiero reconocer que Oceanwide Expeditions y toda la tripulación a bordo han manejado esta situación de la mejor manera posible, y les agradezco enormemente su esfuerzo. No me resulta fácil hablar de esto, pero estoy bien», ha concluido.

Los pasajeros del crucero esperan poder volver a casa después de que el barco se encuentre parado en Cabo Verde. Se plantea la opción de trasladarlo a Canarias, aunque no está confirmado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha activado la alerta tras confirmar el fallecimiento de tres pasajeros a bordo del crucero. La incertidumbre reina en el crucero, que espera los próximos pasos a seguir.

Posible brote de hantavirus

La OMS ha alertado de varios pasajeros enfermos debido a este posible brote de hantavirus. Uno de los pasajeros ha sido evacuado por motidos médicos a Sudáfrica. Se encuentra en la UCI de Johannesburgo y se encuentra en estado crítico, aunque estable. Se ha identificado una variante del virus en el paciente.

Asimismo hay dos miembros de la tripulación a bordo con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave. Los dos requieren atención médica urgente. Estos miembros de la tripulación son de nacionalidad británica y neerlandesa. Por el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas.