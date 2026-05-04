Qué es el Hantavirus: cómo se contagia y síntomas de la enfermedad tras el brote en un crucero en el Atlántico

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La reciente alerta sanitaria por un brote de Hantavirus a bordo de un crucero en el Atlántico, y que ya se ha cobrado la vida de tres personas, ha vuelto a poner el foco en esta enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave. El Hantavirus es un conjunto de virus transmitidos principalmente por roedores que pueden provocar cuadros clínicos severos en humanos, especialmente a nivel respiratorio.

Aunque los casos son relativamente raros en comparación con otras enfermedades infecciosas, su tasa de complicaciones hace que cualquier brote genere preocupación entre las autoridades sanitarias. En entornos cerrados como barcos, donde conviven muchas personas durante días, el seguimiento epidemiológico resulta clave para evitar la propagación.

Cómo se contagia el Hantavirus en humanos

El Hantavirus se transmite principalmente a través del contacto con excrementos, orina o saliva de roedores infectados. La vía más habitual es la inhalación de partículas contaminadas que quedan suspendidas en el aire al limpiar espacios cerrados donde han estado estos animales.

También puede producirse contagio al tocar superficies contaminadas y llevarse las manos a la boca, nariz u ojos, o en casos más raros, mediante mordeduras de roedores. La transmisión entre personas es extremadamente infrecuente y solo se ha documentado en variantes muy concretas del virus.

Síntomas del hantavirus y fases de la enfermedad

La enfermedad suele desarrollarse en dos fases:

Fase inicial (prodrómica):

Fiebre.

Dolor muscular intenso.

Fatiga.

Dolor de cabeza.

Náuseas, vómitos o dolor abdominal.

Fase avanzada (cardiopulmonar):

Tos seca.

Dificultad respiratoria.

Acumulación de líquido en los pulmones.

Descenso de la presión arterial.

Esta segunda fase puede agravarse rápidamente y requerir ingreso hospitalario urgente, incluso cuidados intensivos.

Casos recientes y brote en el crucero en el Atlántico

El brote detectado en un crucero que navegaba por el Atlántico ha encendido las alarmas sanitarias. Aunque las investigaciones siguen en curso, los primeros indicios apuntan a una posible exposición a roedores en zonas de almacenamiento o provisiones del barco.

Las autoridades han activado protocolos de aislamiento, rastreo de contactos y desinfección para contener cualquier posible propagación. Este tipo de incidentes, aunque poco comunes, subrayan la importancia de los controles sanitarios en medios de transporte internacionales.

Cuál es el tratamiento del Hantavirus

No existe un tratamiento antiviral específico para el Hantavirus. La atención médica se centra en el soporte clínico:

Oxigenoterapia para mejorar la respiración.

Control de líquidos.

Medicación para estabilizar la presión arterial.

Ingreso en UCI en casos graves.

La detección precoz es clave para mejorar el pronóstico del paciente.

Qué animales transmiten el Hantavirus

Los principales reservorios del virus son roedores silvestres, especialmente:

Ratones de campo.

Ratas.

Topillos.

Cómo prevenir el contagio del Hantavirus

Las medidas preventivas son fundamentales, especialmente en zonas rurales o espacios cerrados poco ventilados:

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.

Ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos.

Usar guantes y mascarilla al limpiar zonas potencialmente contaminadas.

Sellar grietas o accesos por donde puedan entrar roedores.

Mantener alimentos bien almacenados.

¿Dónde se han detectado casos de Hantavirus?

El Hantavirus se ha detectado en diversas regiones del mundo: