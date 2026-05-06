Clavijo rechaza que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias y exige una «reunión urgente» con Sánchez

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, se ha opuesto este miércoles a que el crucero con hantavirus haga escala en las Islas y ha pedido una «reunión urgente» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante una decisión que, dice, no obedece a «ningún criterio técnico» y sobre la que no hay «información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria».

Clavijo ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por su «deslealtad institucional» y ha destacado la poca profesionalidad del Ejecutivo por no haberle mantenido informado. El dirigente de Coalición Canaria, que se encuentra en estos momentos en Bruselas por motivos de agenda, ha reprochado a Mónica García, ministra de Sanidad, que no le hayan trasladado al Gobierno canario las explicaciones correspondientes sobre los criterios que ha seguido la Organización Mundial de Salud (OMS).

«No puedo permitir que entre en Canarias», ha insistido Clavijo en una entrevista en Onda Cero, horas después de que el Gobierno central aceptara, tras la petición de la OMS y de la Unión Europea, que el crucero con hantavirus hiciera escala en las Islas Canarias en pro de gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Sanidad en la noche del martes, el Gobierno anunciaba su cesión ante la OMS «por obligación legal y moral» para acoger al barco del brote de hantavirus en las Islas Canarias. Se prevé que el crucero tarde unos tres días en llegar y hará escala, si la potencial reunión entre Fernando Clavijo y Pedro Sánchez no modifica las condiciones, en el puerto de Gran Canaria o en el de Tenerife.

«España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles», señalan desde Sanidad, mientras que la Organización Mundial de la Salud afirma que Cabo Verde no puede realizar la operación, motivo por el que proponen las Islas Canarias, al ser «el lugar más próximo» para acoger al crucero dentro de los que cuentan con capacidades necesarias para ello.

La embarcación, llamada MV Hondius, sufre un brote de infección por hantavirus, con al menos siete casos sospechosos diagnosticados. Entre ellos, hay tres personas que fallecieron y un enfermo en estado grave, en la UCI en Sudáfrica. Además, hay dos personas con síntomas y una tercera que fue contacto estrecho de uno de los fallecidos. Como resaltaba Sanidad en su comunicado, hay varias personas con nacionalidad española a bordo del crucero.