Cinco catalanes, tres madrileños, una valenciana y un gallego entre los 14 españoles a bordo del crucero con hantavirus

En el crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus viajan 14 españoles, 13 pasajeros y un tripulante, según el Ministerio de Sanidad. Aunque no se conocen todas las identidades de los pasajeros, sí que hay cinco catalanes, tres madrileños, una valenciana y un gallego, tal y como han informado las respectivas consejerías de sanidad.

Los cinco catalanes permanecen confinados sin registrar «ningún síntoma» y están «perfectamente bien de salud y tranquilos», ha confirmado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. «Sabemos que se encuentran en buen estado de salud, que están tranquilos, y estamos a su disposición para cualquier cosa que las autoridades sanitarias competentes puedan requerir de nosotros», dijo.

Un gallego también viaja a bordo del crucero, tal y como ha confirmado la Consejería de Sanidad de la Xunta. Tampoco presenta síntomas.

Tres ciudadanos madrileños se encuentran también en el crucero. Según el Gobierno regional, los tres se encuentran asintomáticos, en buen estado y permanecen aislados en el interior como medida preventiva.

Entre los 14 españoles que están en el crucero se encuentra una valenciana. Se trata de la oceanógrafa Aitana Forcén-Vázquez. Se define como «exploradora» y hace unos días grabó un vídeo «en algún lugar del Atlántico». Se licenció en Ciencias del Mar por la Universidad Católica de Valencia, en 2008 y también en Maestría en Ciencias Oceanográficas en esa misma universidad valenciana en 2010. Además, Aitana Forcén Vázquez es doctora en Oceanografía Física por la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda.

Solo faltaría por conocer la región de la que proceden cuatro pasajeros, aunque se sabe que ninguno es sospechoso de ser portador del hantavirus.

Siete casos de hantavirus

El barco partió desde el puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias. En total transporta 147 personas, de los cuales 14 son españoles. Las autoridades sanitarias han identificado hasta el momento siete casos de afectados por el virus, de los cuales tres han fallecido.

De los afectados, un enfermo grave está en la UCI en Sudáfrica, dos personas con síntomas y una tercera que fue contacto estrecho de uno de los fallecidos. Una vez se ha confirmado que el crucero se dirige a Canarias, el ECDC realiza un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde.

Dos de los pasajeros habían realizado un viaje antes por Sudamérica y se desconoce el grado de contacto de los pasajeros con fauna local durante el viaje o antes del embarque.