El Gobierno cede ante la OMS y los pasajeros del crucero con hantavirus desembarcarán en Canarias

El Gobierno cede ante la OMS «por obligación legal y moral» y acogerá al barco del brote de hantavirus en Canarias. Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad en un comunicado. El puerto en el que desembarcarán no ha sido definido y tardarán unos tres o cuatro días en llegar.

«España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles», han señalado. Desde la OMS aseguran que Cabo Verde no puede realizar esta operación y, por tanto, consideran que las Islas Canarias son el lugar «más próximo» con las capacidades necesarias.

El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará «puntualmente sobre su implementación», según el Ministerio de Sanidad.

España acogerá la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario. pic.twitter.com/V2Joo7CXgp — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026

La embarcación MV Hondius se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus, según Sanidad. El ECDC realiza un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde. Una vez sea determinado, el resto de pasajeros y tripulación seguirán rumbo a Canarias, donde esperan llegar en el plazo de tres o cuatro días.

«Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países», han añadido. Desde el Ministerio de Sanidad han informado que la atención médica se realizará «en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación».