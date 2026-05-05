Países Bajos y Alemania evacúan a los tres primeros pasajeros con sospecha de contagio del barco con hantavirus

Países Bajos y Alemania evacuarán a los tres primeros pasajeros del crucero MV Hondius con hantavirus. Son dos personas sospechosas de tener el virus y un contacto de alto riesgo.

Dos de los evacuados presentan síntomas compatibles, como fiebre y molestias gastrointestinales, que serán trasladados a Países Bajos desde Cabo Verde para recibir atención médica. El tercero es un contacto de alto riesgo que permanecerá en cuarentena bajo supervisión sanitaria en Alemania.

La operación es coordinada por el equipo médico de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Unión Europea (UE).

España pide evacuar a los contagiados en Cabo Verde

Desde el Ministerio de Sanidad se ha propuesto evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero. «Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)», ha informado el Ministerio.

Según indican, «no habría motivo clínico para realizar, en nuestra opinión, una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias».

En esta línea, consideran que debe efectuarse un «balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones» ante una situación sanitaria que implica seis casos de hantavirus identificados, de los que tres han fallecido.