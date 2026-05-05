Brote de hantavirus en un crucero, en directo: cómo se contagia, posible destino a Canarias y última hora de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) analiza un posible caso de transmisión de hantavirus entre personas a bordo del crucero MV Hondius, actualmente atracado en Cabo Verde, donde ya se han registrado tres fallecidos. La OMS ha elevado a siete el número de posibles afectados, lo que incrementa la preocupación sobre un brote en un entorno cerrado como el de un barco.

Según explicó Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias de la OMS, el periodo de incubación del hantavirus —que oscila entre una y seis semanas— apunta a que los contagios iniciales se produjeron fuera del crucero.

No obstante, la experta señaló que existe la posibilidad de transmisión interhumana, especialmente entre personas que han mantenido un contacto muy estrecho durante el viaje.

Dónde se encuentra ahora el crucero MV Hondius

La OMS ha confirmado que el crucero, que se encuentra en Cabo Verde, se dirigirá a Canarias una vez que los dos pasajeros que permanecen enfermos a bordo sean evacuados por motivos médicos. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha desmentido esta información.

El caso está siendo monitorizado por las autoridades sanitarias internacionales debido al riesgo que supone la propagación de enfermedades infecciosas en espacios cerrados como los cruceros. La evolución de los afectados y las conclusiones de la investigación serán clave para determinar el alcance real del brote de hantavirus.