Brote de hantavirus en un crucero, en directo: cómo se contagia, posible destino a Canarias y última hora de la OMS
Sigue en directo el crucero de lujo MV Hondius por el brote de hantavirus que ha dejado ya tres fallecidos, uno grave y tres con síntomas
¿Puede haber una epidemia de hantavirus tras el brote del crucero? La OMS responde
La Organización Mundial de la Salud (OMS) analiza un posible caso de transmisión de hantavirus entre personas a bordo del crucero MV Hondius, actualmente atracado en Cabo Verde, donde ya se han registrado tres fallecidos. La OMS ha elevado a siete el número de posibles afectados, lo que incrementa la preocupación sobre un brote en un entorno cerrado como el de un barco.
Según explicó Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias de la OMS, el periodo de incubación del hantavirus —que oscila entre una y seis semanas— apunta a que los contagios iniciales se produjeron fuera del crucero.
No obstante, la experta señaló que existe la posibilidad de transmisión interhumana, especialmente entre personas que han mantenido un contacto muy estrecho durante el viaje.
Dónde se encuentra ahora el crucero MV Hondius
La OMS ha confirmado que el crucero, que se encuentra en Cabo Verde, se dirigirá a Canarias una vez que los dos pasajeros que permanecen enfermos a bordo sean evacuados por motivos médicos. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha desmentido esta información.
El caso está siendo monitorizado por las autoridades sanitarias internacionales debido al riesgo que supone la propagación de enfermedades infecciosas en espacios cerrados como los cruceros. La evolución de los afectados y las conclusiones de la investigación serán clave para determinar el alcance real del brote de hantavirus.
La Generalitat dice que los catalanes en el crucero se encuentran «en buen estado»
La consellera de Territorio de la Generalitat y portavoz del Govern de Cataluña, Sílvia Paneque, ha asegurado que los 5 catalanes a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha causado la muerte de 3 personas, se encuentran «en buen estado»: «Sabemos que se encuentran en un buen estado de salud, que están tranquilos y estamos a su disposición para todo aquello que nos puedan requerir las autoridades sanitarias competentes».
Los Servicios de Medicina Intensiva, «preparados» para atender hantavirus sin necesidad de aislamiento
El coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), el doctor Borja Suberviola, ha manifestado que los Servicios de Medicina Intensiva de España «están preparados» para atender a pacientes del mismo si fuera necesario, ciudadanos que no tendrían que ser aislados. «En general, no es necesario aislar zonas completas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya que la transmisión persona-persona es extremadamente rara», ha indicado, al tiempo que ha añadido que «en la mayoría de los casos, basta con aplicar precauciones estándar y de contacto».
Sumar aboga por acoger en España el crucero con casos de hantavirus «con todas las garantías»
Sumar ha dicho que España debe acoger «con todas las garantías posibles» el crucero de lujo MV Hondius y ha asegurado que el país está «en capacidad de hacerlo». Así se ha manifestado en una rueda de prensa la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ante la posibilidad de que el barco, actualmente en Cabo Verde, pueda llegar hasta Canarias para la repatriación de la veintena de europeos que permanecen a bordo, entre ellos 14 españoles.
Los cinco catalanes del crucero están «en buen estado de salud»
El secretario de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, Esteve Fernández, ha explicado que los cinco catalanes a bordo del crucero se encuentran «en buen estado de salud». Fernández ha afirmado que no tienen síntomas, que se encuentran aislados en el crucero haciendo cuarentena y que están «tranquilos», ha dicho en una entrevista en TV3.
El Gobierno tiene «todo dispuesto» para atender y desinfectar el crucero si así se acuerda con la OMS
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no ha podido confirmar si finalmente el crucero de lujo hará escala en Canarias, pero sí ha asegurado que «está todo dispuesto para la atención, la evaluación y, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la Organización Mundial de la Salud».
El vicepresidente canario exige «todas las garantías posibles» si el crucero recala en las islas
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha exigido «todas las garantías posibles» tanto para los pasajeros como para la población canaria si se decide finalmente que el crucero afectado por un brote de hantavirus recale en puertos del archipiélago. En declaraciones a los periodistas, ha comentado que «dependerá de lo que diga el Gobierno de España y de las directrices que marca la Organización Mundial de la Salud».
Epidemiólogos revisarán el crucero esta tarde para conocer el estado de los pasajeros
El Ministerio de Sanidad acaba de informar de que ha acordado con la Organización Mundial de la Salud que epidemiólogos revisen esta tarde el buque para comprobar cómo se encuentran los pasajeros. «Una vez se conozca su estado y si hay más personas con síntomas, se tomarán decisiones sobre los procesos de repatriación y la ruta del barco», han señalado en un mensaje difundido en redes sociales.
Tras la reunión que han mantenido equipos del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud se ha acordado que esta tarde se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos. https://t.co/wPI1fSMsAM
— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026
Cuándo se detectó el primer caso de hantavirus
El 11 de abril murió un pasajero a bordo, cuya causa de muerte no se pudo determinar durante el viaje, y cuyo cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en Santa Elena, acompañado por su esposa para la repatriación. Días después, el 27 de abril, la naviera fue informada de que la mujer había enfermado durante el viaje de regreso y había fallecido, y el 4 de mayo se confirmó en ella una variante de hantavirus. Ambos eran de nacionalidad neerlandesa. Ese mismo día un pasajero británico enfermó de forma grave y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en la UCI de Johannesburgo en estado crítico pero estable, también con una variante de hantavirus. El 2 de mayo murió un tercer pasajero, de nacionalidad alemana, cuya causa de fallecimiento aún no se ha establecido.
La OMS cree que la infección se produjo fuera del crucero
La OMS ha indicado que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjera fuera del crucero. «Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco», ha explicado Maria Van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias.
Fernando Simón dice que el crucero saldrá de Cabo Verde «sin casos» a bordo
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha adelantado en Catalunya Ràdio a primera hora de la mañana que estaban negociando «entre todas las instituciones implicadas» los mecanismos de distribución de los pasajeros a sus países de origen, así como la posible escala del crucero en nuestro país. En cualquier caso, según Simón -encargado de gestionar la pandemia de coronavirus-, el crucero saldrá de Cabo Verde «sin casos», ya que serán evacuados los pacientes sintomáticos y una persona de contacto cercano de un fallecido y, por lo tanto, «a priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie».
Sanidad desmiente a la OMS
Tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad ha desmentido que se haya llegado ya a un acuerdo para recoger al barco de la compañía holandesa Oceanwide Expeditions. «En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud», ha explicado en redes sociales.
El Ministerio de Sanidad está haciendo un seguimiento estrecho, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, de la situación del buque en el que se han detectado casos de infección por hantavirus.
— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026
La OMS dice que está coordinando con España el desembarco en Canarias del crucero
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que está coordinando con España el desembarco en Canarias del crucero afectado por un brote de hantavirus. Así lo ha confirmado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove: «Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, llevarán a cabo una investigación epidemiológica exhaustiva y completa, una desinfección del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo».
El delegado del Gobierno pide tranquilidad ante la posibilidad de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido tranquilidad ante la posibilidad de que el crucero de lujo afectado por el brote de hantavirus haga escala en la isla de Gran Canaria o Tenerife. Pestana ha matizado que Canarias y España «están preparados para estos temas», si bien es una decisión que adoptarán especialistas de la Organización Mundial de la Salud, tras mantener un encuentro con responsables del Ministerio de Sanidad.