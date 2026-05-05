Fernando Simón, gurú ‘fake’ de la pandemia, dice que el crucero llegaría «sin casos» de hantavirus a Canarias

Fernando Simón, el gurú fake que vaticinó «como mucho un caso de coronavirus» durante la pandemia de COVID-19, ha asegurado este martes que el crucero afectado por un brote de hantavirus desembarcaría en Canarias «sin casos». «A priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie», ha manifestado al respecto.

Según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, en caso de que por el camino alguno de los pasajeros a bordo del navío se pusiera enfermo, habría que «sacarlo del barco y atenderlo en los sistemas sanitarios». Además, Fernando Simón ha destacado que «afortunadamente, en Canarias existe una unidad de tratamiento de alto nivel para pacientes infecciosos de riesgo».

Sobre el protocolo que deberá seguir España en el caso de que el crucero desembarque en las Islas Canarias, Simón ha explicado que existen «mecanismos sanitarios» en puertos y aeropuertos que dependen de la Dirección General de Sanidad Exterior del Ministerio, junto con las delegaciones del Gobierno.

«Los puertos y aeropuertos, en principio, son responsabilidad del Estado, no de las comunidades autónomas», ha explicado, reiterando que, «ahora mismo, si llega el barco a Canarias llegará sin enfermos»; y, en este caso, «Lo único que hay que hacer es darles un seguimiento adecuado para asegurarnos que no desarrollen síntomas y que puedan ser personas de un riesgo muy limitado para otros», ha señalado en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio.

Fernando Simón también ha confirmado que está negociando «entre todas las partes implicadas» los mecanismos de distribución de los pasajeros a sus países de origen. «Estas decisiones se están tomando ahora mismo, en estas horas», subraya.

Sanidad desmiente a la OMS

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha colgado una serie de publicaciones en su perfil de X (anteriormente Twitter) desmintiendo a la OMS, en las que aseguran que, en función de los «datos epidemiológicos» que se recojan del navío en su paso por Cabo Verde, se decidirá donde irá el barco.

«El Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud», matizan sobre el posible desembarco del crucero afectado por el hantavirus.

En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 5, 2026

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es un conjunto de virus transmitidos principalmente por roedores que pueden provocar cuadros clínicos severos en humanos, especialmente a nivel respiratorio.

Aunque los casos son relativamente raros en comparación con otras enfermedades infecciosas, su tasa de complicación hace que cualquier brote genere preocupación entre las autoridades sanitarias. En entornos cerrados como barcos, donde conviven muchas personas durante días, el seguimiento epidemiológico resulta clave para evitar la propagación.

El hantavirus se transmite principalmente a través del contacto con excrementos, orina o saliva de roedores infectados. La vía más habitual es la inhalación de partículas contaminadas que quedan suspendidas en el aire al limpiar espacios cerrados donde han estado estos animales. También puede producirse contagio al tocar superficies contaminadas y llevarse las manos a la boca, nariz u ojos, o en casos más raros, mediante mordeduras de roedores.