El hantavirus, la infección que tiene en vilo a un crucero de lujo, mató a la mujer de Gene Hackman

Uno de los sucesos más impactantes ocurridos a principios de 2025 tuvo como protagonistas a Gene Hackman, a su mujer, Betsy Arakawa, y también a Zinna, una de sus perras. Y todo porque sus muertes causaron una enorme conmoción en Hollywood por las terribles circunstancias en las que se produjo este suceso. Después de que la policía de Santa Fe llevase a cabo una ardua investigación, se esclarecieron las causas del fallecimiento tanto del reconocido actor como de la pianista. Así pues, se supo que esta tragedia se produjo con apenas unos días de diferencia, desde el momento en el que Betsy Arakawa murió por complicaciones derivadas del hantavirus que padecía. En cuanto a Gene Hackman, fue por un fallo cardiaco después de estar varios días solo en casa sin poder pedir ayuda como consecuencia del alzhéimer que sufría.

Ahora, el hantavirus vuelve a estar de actualidad, y todo tras la muerte de nada más y nada menos que tres personas por esta infección en un crucero de lujo que partió desde Argentina con rumbo a las Islas Canarias. Un hecho que, como era de esperar, ya ha comenzado a ser investigado por la OMS. Y todo con la firme intención de encontrar las respuestas a la mayor brevedad posible y tratar de evitar que exista una amplia propagación o, incluso, más muertes. Es importante saber que el hantavirus es un grupo de virus que son transmitidos, principalmente, por roedores salvajes. Este patógeno puede llegar a causar graves enfermedades en humanos, especialmente una condición potencialmente mortal que afecta a los pulmones y que es conocida como síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

Todo sobre el mortal hantavirus: ¿cómo se contagia y cuáles son los síntomas?

Es importante tener en cuenta que, a grandes rasgos, el contagio no se suele producir entre personas. De hecho, la vía principal es ambiental, ya sea por contacto con superficies contaminadas, inhalación de polvo contaminado con excrementos de roedores o, incluso, mordeduras.

Si nos centramos en los síntomas, hay que tener en cuenta que el proceso inicial puede llegar a ser confundido con una gripe. De hecho, eso fue lo que le ocurrió a la mujer del actor Gene Hackman. Esto se traduce en fiebre, náuseas, dolores musculares o, incluso, dolor abdominal. Con posterioridad, se sumaría la tos seca, dificultad respiratoria e, incluso, acumulación de líquido en los pulmones.

El hantavirus tiene una mortalidad cercana al 38% y no tiene cura ni vacuna, por lo que, en aquellos pacientes graves, se podría llegar a curar con un soporte médico intensivo con oxígeno e, incluso, en los casos más extremos, se recurriría a la utilización de ventilación mecánica. Lo más importante es saber que la detección temprana de esta infección es clave para no morir, puesto que, aunque se trate de una patología poco común, sí que es muy grave. De ahí que se esté poniendo especial atención a lo ocurrido en el mencionado crucero de lujo.

Es por eso que las autoridades han recomendado, a nivel general, que se lleve a cabo una prevención básica, como es la de evitar cualquier tipo de contacto con roedores vivos o muertos. También se recomienda ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos, sellar entradas de roedores en viviendas e, incluso, que se utilice mascarilla al limpiar zonas con excrementos. ¡Tenlo todo en cuenta!